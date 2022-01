Квартира майбутнього: де житимуть українці вже через 30 років

Експерименти нерухомості сьогодні — норма завтра

Квартира майбутнього буде відповідати вимогам, що висуватиме сучасність / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Трансформація різноманітних сфер діяльності, їх осучаснення, підвищення рівня забаганок населення ставлять нові виклики перед архітекторами та будівельниками зокрема.

"Сьогодні" спробував розібратися, які перспективи чекають в подальшому будівництво та архітектуру, і який вигляд матиме квартира майбутнього.

Згадаймо, як ми прогнозували, яка професія буде найбільш затребуваною через 5 років. Так ось, розкриємо всю інтригу наперед — це ІТ-сфера. Ця діяльність щороку все більше і більше набирає обертів, а її особливість полягає в тому, що вона не стане заміною інших сфер, а навпаки — вдосконалить їх, наповнить, інтегрується у всі ланки і змусить фунціонувати ще краще.

Не омине цей процес і будівництво та архітектуру. В майбутньому плідна співпраця будівельних компаній та технологічних гравців здійснить "бум" на ринку нерухомості, а процеси будівництва відбуватимуться набагато швидше завдяки передовим технологіям.

Ознаки будівництва майбутнього

Британська інфраструктурна компанія Balfour Beatty оприлюднила прогноз до 2050 року, в якому зазначила основні ознаки будівельної галузі майбутнього. Серед них:

використання технологій 3D- та 4D-друку (завдяки інтеграції технологій у будівельні компанії, про що ми говорили вище);

(завдяки інтеграції технологій у будівельні компанії, про що ми говорили вище); активна аналітика даних, що допоможе якнайкраще зрозуміти потреби людини (в цьому випадку буде задіяно технології віртуальної реальності );

); нові можливості для обробки колосального масиву даних та самонавчання завдяки штучному інтелекту (як наслідок — продуктивність праці зросте, ризики знизяться, і більше коштів можна буде заощадити);

(як наслідок — продуктивність праці зросте, ризики знизяться, і більше коштів можна буде заощадити); некваліфіковану робочу силу замінять дрони , а затребувані будуть фахівці, що зможуть поєднати свою діяльність з передовими технологіями;

, а затребувані будуть фахівці, що зможуть поєднати свою діяльність з передовими технологіями; бетон і сталь зникнуть, будуть використовувати екоматеріали.

На основі цього дослідження можна припустити, що методи будівництва в майбутньому кардинально зміняться, вони будуть підлаштовуватися під виклики часу та потреби людей. І дійсно, для того, щоб сформувати орієнтовний вигляд квартири, ми повинні звернути увагу на сьогоднішні тенденції у світі. Зокрема:

зосередження інфраструктури навколо великих міст, їх переповнення приїжджим населенням;

як наслідок — будівництво все менших і менших за площею квартир;

сучасне покоління звикло харчуватися у відповідних для цього закладах, а не готувати вдома;

конкуренція постмодерного стилю з історичним;

бажання (чи необхідність) купувати все з часточкою "еко" (навіть якщо воно далеко не відповідає цим нормам).

Новий дім

З вищеописаного можемо сміло стверджувати: квартира майбутнього буде близько 10 кв м, без кухні або з мінімальними її проявами та без пральної машини (адже питання екології помножене на питання економіки вважатиме це неетичним).

Щодо стилю, то тут визначитися буде важко: хтось надаватиме перевагу сучасному, а хтось не буде готовий до стрімких змін і захоче повернутися в історичну добу хоча б у своїй квартирі, тож стиль вибере відповідний.

Проте кращу відповідь на ці питання дасть Британський фонд NHBC в дослідженні "Futurology: the new home in 2050". Експерт кажуть:

багатоквартирні будинки матимуть вертикальне спрямування;

відірваність від довкілля забудовники компенсовуватимуть внутрішньобудинковими садами, вертикальною рослинністю та зеленими дахами;

будинки будуть зорієнтовані на поглинання сонячної енергії (тенденція вже розвивається стрімкими темпами);

відбудеться вдосконалення дистанційної системи централізованого керування усіма процесами від електропостачання до опалення;

зʼявляться мікроквартири для молоді і будинки третього віку для людей старше 65 років;

житло буде адаптативним,клієнт може спроектувати свою ідеальну квартиру або, за допомогою спеціальних меблевих модулів, змінить планування життя в дві секунди.

Ці та інші характеристики дають нам зрозуміти, що ринок нерухомості змінюється під потреби споживачів. Вони головні гравці і фактично за їхніми правилами грають будівельні компанії.

Тренди на ринку нерухомості 2022 року

Цьогоріч поступово набирає популярності як оренда, так і продаж смартквартир, а також таунхаусів.

В середньому ціни на смартквартири, приміром, стртують від 500 тисяч гривень (без ремонту) і від 1,5 млн грн (новобудова). За даними ОЛХ, таке житло можна орендувати приблизно за 600-700 грн на добу і від 6000 до 9000 на місяць. Звісно ціна залежить від декількох показників: наявності ремонту, оснащення, розташування.

Одним із трендів нерухомості є і таунхауси. Вони відносно дешевші та комфортніші, ніж багатоквартирні будинки.

Планування стандартне: на першому поверсі – вітальня, кухня і техприміщення, на другому — спальні кімнати, санвузол і балкон. Може бути також і третій поверх, який переважно використовують як зону для відпочинку або під техприміщення.

Ціни на таунхауси різняться залежно від розміщення. Так, більшість їх саме у передмісті. Повʼязано це з вартістю землі в межах міста та й загалом концепцією таких будиночків.

Раніше ми повідомляли, що ринок нерухомості у 2022 році зміниться, зокрема, це стосується як цін на житло, так і оподаткування і загалом змін уподобань покупців. Також писали, чому сталінки та хрущовки стрімко дорожчають, і чому Україна у лідерах зі здорожчання житла.