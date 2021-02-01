Коли і як передавати показання лічильника газу? Відповіді на ТОП-3 питань

З 1 по 5 лютого українці повинні передавати показники газових лічильників. При цьому важливо пам'ятати, що постачальник газу не має права приймати показання лічильників від абонентів. Згідно із законом, ці дані йому повідомляє оператор газорозподільних мереж (облгаз). При зміні постачальника процедура передачі показників не змінюється.

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У компанії-постачальника "Нафтогаз" відповіли на три найпоширеніших питання про надання даних про фактичне споживання газу.

1. Коли передавати показники?

Щоб нарахування в платіжках були коректні, передавати показання лічильників потрібно з 1-го по 5-е число щомісяця.

2. Куди і кому передавати показники?

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Передавати показання лічильника потрібно вашому облгазу. Облік газу – зобов'язання і відповідальність саме операторів газорозподільних мереж (облгазів). Це саме ті компанії, які приходять до вас періодично знімати показники лічильника, перевіряти стан газового обладнання тощо. Облгази збирають лічильників через власні канали зв'язку.

3. Як розраховується сума платіжки?

Постачальник газу при формуванні рахунку використовує дані від облгазів. Так вимагає законодавство. Число кубічних метрів спожитого клієнтом газу множиться на тариф, який зафіксований у конкретного споживача.

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Нагадаємо, гранична ціна на газ 6,99 грн за кубометр встановлюється тільки з 1 лютого. Відповідно, платіжки зі зниженим тарифом люди отримають тільки в березні, а в лютому за січень доведеться заплатити більші суми.

При цьому не нараховуватимуть штрафи і пеню за несвоєчасно сплачені рахунки за газ або тепло за січень.

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