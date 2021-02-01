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Когда и как передавать показания счетчика газа? Ответы на ТОП-3 вопросов

1 февраля, 14:05

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Смена поставщика голубого топлива не влияет на процедуру

С 1 по 5 февраля украинцы должны передавать показания газовых счетчиков. При этом важно помнить, что поставщик газа не имеет права принимать показания счетчиков от абонентов. По закону, эти данные ему сообщает оператор газораспределительных сетей (облгаз). При смене поставщика процедура передачи показаний не меняется.

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В компании-поставщике "Нафтогаз" ответили на три самых распространенных вопроса о предоставлении данных о потреблении газа.

1. Когда передавать показатели?

Чтобы начисления в платежках были корректны, передавать показания счетчиков нужно с 1-го по 5-е число ежемесячно.

2. Куда и кому передавать показатели?

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Передавать показания счетчика нужно вашему облгазу. Учет газа – обязательства и ответственность именно операторов газораспределительных сетей (облгазов). Это именно те компании, которые приходят к вам периодически снимать показатели счетчика, проверять состояние газового оборудования и тому подобное. Облгазы собирают счетчиков через собственные каналы связи.

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3. Как рассчитывается сумма платежки?

Поставщик газа при формировании счета использует данные от облгазов. Так требует законодательство. Число кубических метров потребленного клиентом газа умножается на тариф, который зафиксирован у конкретного потребителя.

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Напомним, предельная цена на газ 6,99 грн за кубометр устанавливается только с 1 февраля. Соответственно, платежки со сниженным тарифом люди получат только в марте, а в феврале за январь придется заплатить более крупные суммы.

При этом не будут начислять штрафы и пеню за несвоевременно оплаченные счета за газ или тепло за январь.

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Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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газ тарифы счетчики показания цена на газ Нафтогаз Украины поставщик

Источник: Сегодня

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