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Інструкція. Як змінити постачальника газу за три кроки

2 лютого, 12:17

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Заявки на приєднання до нової компанії можна подавати як онлайн, так і офлайн

Побутові споживачі газу в Україні можуть в будь-який момент змінити постачальника газу – газзбут. Зробити це можна кількома способами – онлайн і офлайн.

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Офіційну інструкцію з трьох кроків оприлюднив Кабінет Міністрів.

Крок 1. Вибір постачальника

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Зробити це можна в реєстрі ліцензіатів НКРЕКП або за допомогою сайтів самих компаній-постачальників газу.

Крок 2. Подача заявки

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Тут є два варіанти: онлайн і офлайн. Подати документи безпосередньо можна у відділенні компанії-постачальника або скориставшись послугами банків, наприклад, Ощадбанк і ПУМБ. Через інтернет заявки приймають на сайтах самих компаній або через "Приват24".

Знадобляться такі документи:

  • сама заявка на приєднання (вказуються персональні дані, адресу і інформація про житло);
  • паспорт та ІПН;
  • документ, що підтверджує право власності або право користування житлом;
  • копія останнього рахунку за поставки газу.

Крок 3. Очікування

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Перевірка документів займає максимум три тижні. По закінченні цього терміну ваш постачальник повинен змінитися. Старий оператор отримає повідомлення від нового. Важливо, що старий оператор не має права припинити постачання газу до того моменту, поки газ не почне поставляти новий оператор.

Нагадаємо, раніше ми також розповідали, коли і як передавати показання лічильника газу .

А про те, як формуються платіжки за газ, дізнавайтеся з сюжету "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

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