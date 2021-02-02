Инструкция. Как сменить поставщика газа за три шага

Заявки на присоединение к новой компании можно подавать как онлайн, так и офлайн

Бытовые потребители газа в Украине могут в любой момент сменить поставщика газа – газсбыт. Сделать это можно несколькими способами – онлайн и офлайн.

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Официальную инструкцию из трех шагов обнародовал Кабинет министров.

Шаг 1. Выбор поставщика

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Сделать это можно в реестре лицензиатов НКРЭКУ или с помощью сайтов самих компаний-поставщиков газа.

Шаг 2. Подача заявки

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Тут есть два варианта: онлайн и офлайн. Подать документы напрямую можно в отделении компании-поставщика или воспользовавшись услугами банков, например, Ощадбанк и ПУМБ. Через интернет заявки принимают на сайтах самих компаний или через "Приват24".

Понадобятся такие документы:

сама заявка на присоединение (указываются персональные данные, адрес и информация о жилье);

паспорт и ИНН;

документ, подтверждающий право собственности или право пользования жильем;

копия последнего счета за поставки газа.

Шаг 3. Ожидание

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Проверка документов занимает максимум три недели. По прошествии этого срока ваш поставщик должен измениться. Старый оператор получит уведомление от нового. Важно, что старый оператор не имеет права прекратить поставку газа до того момента, пока газ не начнет поставлять новый оператор.

Напомним, ранее мы также рассказывали, когда и как передавать показания счетчика газа.

А о том, как формируются платежки за газ, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Видео: Сегодня

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