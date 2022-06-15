Усі завмерли в очікуванні: скільки коштує долар у касах банків

Розповідаємо, який курс долара зараз пропонують українцям у касах банків

Скільки коштує гривня в касах українських банків / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Хоча офіційний курс долара в Україні зафіксовано з початку війни з Росією, банки все ж таки можуть не обмежувати свої курси з продажу готівкової валюти.

Згідно з даними на сайті Мінфін, середній курс долара у касах банків у середу, 15 червня. тримається на рівні 35-36,7 грн/дол. – це практично так само, як було і добу раніше.

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Який курс пропонують безпосередньо банки:

ПриватБанк пропонує курс долара на рівні 35-35,9 грн;

Ощадбанк – 34,7-35,8 грн;

Укрексімбанк – 33,5–35,3 грн;

Райффайзен – 35,6-36,4 грн.;

ПУМБ – 35-35,8 грн.

Як зараз зберігати валюту?

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща принцип зберігання заощаджень кардинально міняти не потрібно.

Тобто тримісячний запас сім'ї зберігати у гривнях, а всі надлишки понад цю суму переводити у долари.

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Від імпульсивних кроків варто відмовитись і не виводити всі свої накопичення і переводити їх у долари, незважаючи на те, що курс може зрости.

Раніше експерт також розповів, що вже восени стрибків ринкового курсу долара до 40 грн/дол. цілком можливо. Кущ зазначив, що на нинішній курс у найближчі півроку вплине ще й 15% девальвація.

А от нижче за 30 грн/дол. курс уже навряд чи повернеться навіть після війни. Але це не так погано, адже сильна ревальвація гривні могла б зашкодити експортерам та економіці.

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