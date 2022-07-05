Відновлення України після війни: які країни хочуть закріпити за регіонами (список)

Основним джерелом відновлення України мають стати конфісковані активи Росії

Хто допоможе відновлювати Україну / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Український уряд оцінив відновлення України у понад 700 млрд доларів. Тим часом, стало відомо, хто з європейських країн допоможе відродити зруйновані війною українські регіони.

Як повідомляє пресслужба Кабінету міністрів, карту європейських держав було представлено під час конференції у швейцарському Лугано.

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Згідно з поданою картою, західні країни допомагатимуть із повоєнним відновленням таким регіонам України:

Німеччина – Чернігівщині;

Канада – Сумщині;

США та Туреччина – Харківщині;

Чехія, Фінляндія та Швеція – Луганщині;

Бельгія – Миколаївщині;

Швеція та Нідерланди – Херсонщині;

Швейцарія – Одещині;

Норвегія – Кіровоградщина;

Австрія – Запоріжжя;

Польща та Італія – Донеччині.

При цьому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що основним джерелом відновлення України мають стати конфісковані активи Росії та російських олігархів.

"Російська влада розв'язала цю криваву війну. Вони спричинили ці масштабні руйнування і повинні понести за це відповідальність", – сказав чиновник.

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Повоєнна допомога для України

Європейська комісія створить міжнародну платформу, на якій будуть збирати гроші та виробляти рекомендації щодо відновлення України .

У платформи буде відразу кілька рівнів:

найвищий, де будуть представлені лідери держав. Вони визначать стратегічні напрями роботи;

спільна координаційна група. Тут будуть керівники виконавчої влади різних країн, а також особи, які ухвалюють рішення від імені того чи іншого бізнесу;

тематичні групи з галузевих напрямів.

Раніше "Сегодня" вже писали, яку суму на відновлення інфраструктурних об'єктів України планує виділити Європейський Союз Також ми розповідали, як в Україні будуть відбудовувати житло та енергосектор.