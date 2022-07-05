Восстановление Украины после войны: какие страны хотят закрепить за регионами (список)

Основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России

Кто поможет восстанавливать Украину / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинское правительство оценило восстановление Украины в более чем 700 млрд долларов. Тем временем стало известно, кто из европейских стран поможет возродить разрушенные войной украинские регионы.

Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, карта европейских государств была представлена в ходе конференции в швейцарском Лугано.

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Согласно представленной карте, западные страны будут помогать с послевоенным восстановлением таким регионам Украины:

Германия – Черниговщине;

Канада – Сумщине;

США и Турция – Харьковщине;

Чехия, Финляндия и Швеция – Луганщине;

Бельгия – Николаевщине;

Швеция и Нидерланды – Херсонщине;

Швейцария – Одесчине;

Норвегия – Кировоградщине;

Австрия – Запорожью;

Польша и Италия – Донетчине.

При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.

"Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность", – сказал чиновник.

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Послевоенная помощь для Украины

Европейская комиссия создаст международную платформу, на которой будут собирать деньги и вырабатывать рекомендации по восстановлению Украины.

У платформы будет сразу несколько уровней:

высший, где будут представлены лидеры государств. Они определят стратегические направления работы;

совместная координационная группа. Здесь будут руководители исполнительной власти разных стран, а также лица, которые принимают решения от имени того или иного бизнеса;

тематические группы по отраслевым направлениям.

Ранее "Сегодня" уже писали, какую сумму на восстановление инфраструктурных объектов Украины планирует выделить Европейский Союз. Также мы рассказывали, как в Украине будут отстраивать жилье и энергосектор.