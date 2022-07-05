Восстановление Украины после войны: какие страны хотят закрепить за регионами (список)

Украинское правительство оценило восстановление Украины в более чем 700 млрд долларов. Тем временем стало известно, кто из европейских стран поможет возродить разрушенные войной украинские регионы.
Как сообщает пресс-служба Кабинета министров, карта европейских государств была представлена в ходе конференции в швейцарском Лугано.
Согласно представленной карте, западные страны будут помогать с послевоенным восстановлением таким регионам Украины:
- Германия – Черниговщине;
- Канада – Сумщине;
- США и Турция – Харьковщине;
- Чехия, Финляндия и Швеция – Луганщине;
- Бельгия – Николаевщине;
- Швеция и Нидерланды – Херсонщине;
- Швейцария – Одесчине;
- Норвегия – Кировоградщине;
- Австрия – Запорожью;
- Польша и Италия – Донетчине.
При этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что что основным источником восстановления Украины должны стать конфискованные активы России и российских олигархов.
"Российские власти развязали эту кровавую войну. Они повлекли за собой эти масштабные разрушения и должны понести за это ответственность", – сказал чиновник.
Послевоенная помощь для Украины
Европейская комиссия создаст международную платформу, на которой будут собирать деньги и вырабатывать рекомендации по восстановлению Украины.
У платформы будет сразу несколько уровней:
- высший, где будут представлены лидеры государств. Они определят стратегические направления работы;
- совместная координационная группа. Здесь будут руководители исполнительной власти разных стран, а также лица, которые принимают решения от имени того или иного бизнеса;
- тематические группы по отраслевым направлениям.
Ранее "Сегодня" уже писали, какую сумму на восстановление инфраструктурных объектов Украины планирует выделить Европейский Союз. Также мы рассказывали, как в Украине будут отстраивать жилье и энергосектор.