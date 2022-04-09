Vodafone, Kyivstar та lifecell запускають життєво важливу функцію — кому вона буде доступна

ДСНС спільно з мобільними операторами запускає систему оповіщення про загрозу надзвичайного характеру.
Про це повідомили у ДСНС.
У системі оповіщення буде задіяно технологію Cell broadcast. Незабаром цю функцію тестуватиме Kyivstar.
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Сигнал про небезпеку надходитиме навіть під час того, як телефон заблоковано, або поверх усіх вікон. А передуватиме йому гучний звуковий сигнал.
"Це робиться для оперативного інформування населення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій або інших небезпечних подій та послідовність дій у цих ситуаціях", — повідомляють в ДСНС.
Kyivstar відмінив плату за популярну послугу
Українці, які виїхали за кордон та є абонентами Kyivstar, мобільний звʼязок зможуть використовувати за звичайними українськими тарифами. Стосується це 9 країн Європи.
Послуга діятиме у:
- Польщі;
- Словаччині;
- Румунії;
- Угорщині;
- Молдові;
- Німеччині;
- Італії;
- Литві;
- Чехії.