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Vodafone, Kyivstar и lifecell запускают жизненно важную функцию — кому она будет доступна

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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9 апреля, 15:27
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Функция призвана оперативно информировать население посредством уведомлений на телефоне
Функция мобильных операторов очень нужна во время войны
Функция мобильных операторов очень нужна во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

ГСЧС совместно с мобильными операторами запускает систему оповещения об опасности чрезвычайного характера.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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В системе оповещения будет задействована технология Cell Broadcast. В скором времени эту функцию будет тестировать Kyivstar.

Сигнал об опасности будет поступать даже при заблокированиом телефоне или поверх всех окон. А предшествует ему громкий звуковой сигнал.

"Это делается для оперативного информирования населения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций или других опасных происшествий и последовательности действий в этих ситуациях", — сообщают в ГСЧС.

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Kyivstar отменил плату за популярную услугу

Украинцы, выехавшие за границу и являющиеся абонентами Kyivstar, мобильную связь смогут использовать по обычным украинским тарифам. Это касается 9 стран Европы.

Услуга будет действовать в:

  • Польши;
  • Словакии;
  • Румынии;
  • Венгрии;
  • Молдавии;
  • Германии;
  • Италии;
  • Литве;
  • Чехии.

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