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Второй фронт: чем опасны мессенджеры Telegram и Viber во время войны

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 апреля, 10:35
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В период военного времени в Украине переписка в мессенджерах стала еще одним видом оружия
Во время войны пользоваться мессенджерами нужно достаточно осторожно
Во время войны пользоваться мессенджерами нужно достаточно осторожно / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сегодня Украина находится в довольно тяжелой ситуации, несмотря на то, что российские войска оккупируют украинские города, уничтожают их жителей, они используют еще один вид оружия — переписку в мессенджерах, например Telegram и Viber.

Эксперты кибербезопасности рассказали Today.ua, что не следует посылать близким в военное время.

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Чтобы уберечь себя и устройство:

  • не делитесь своей геолокацией, расположением украинских войск или складами хранения боеприпасов ВСУ;
  • не пересылайте в мессенджерах и соцсетях пароли от банковских карт, гаджетов, сайтов и т.д. Любой информацией могут воспользоваться злоумышленники. Viber имеет функцию зашифрованных мгновенных сообщений. Используйте ее при отправке конфиденциальной информации;
  • не делитесь информацией о передвижении врага, лучше сообщите это через чатбот "єВорог", который разработало Минцифры.

Куда отправлять информацию?

Если вы увидели пропаганду или фейк, то не стоит выражать свое негодование в разговоре со знакомыми. Внесите свой вклад в борьбу против оккупанта и отправьте эту информацию в чат-бот Национальной полиции StopRussia. Информацию там оперативно проверят и передадут вражеские ресурсы на блокировку.

Если вам нужно сообщить о нарушении прав человека, вам понадобится специальный чат-бот Warcrime — от Министерства юстиции Украины.

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Для проверки сомнительной информации журналисты создали специальный чат-бот "Проверка", где можно отправлять сообщения в соцсетях, фото, видеоматериалы и ссылки. Несколько щелчков и вы сможете узнать, насколько эта информация правдива.

Как себя обезопасить?

Как отмечают в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины, при применении чат-ботов следует соблюдать меры безопасности:

  • пользователей мессенджеров советуют для обеспечения своей безопасности удалять чаты сразу после отправки конфиденциальной информации;
  • на блокпостах временно оккупированных территорий российские военные проверяют личные вещи украинцев, в том числе смартфоны. Поэтому лучше самим удалить из устройства необходимую информацию, чтобы не помогать противнику.

Телефонные мошенники в Украине

Во время войны в Украине активизировались телефонные мошенники. Они массово обманывают людей, похищая личные данные и блокируя телефоны.

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Как сообщили "Сегодня" жертвы таких махинаций, несколько раз к ним звонил по телефону не известный номер ("Нет ID-абонента"). "Пробить", откуда и что это за номер, нереально. Когда поднимаешь трубку, просят нажать клавишу "1".

О подобной схеме говорили еще осенью 2021 года. Тогда украинцам звонили по телефону и просили нажать "1", если те сделали прививку.

Как сообщал тогда фактчекинговый проект "По той бік новин", эта массовая рассылка пришла к нам из России, а до того облетела еще несколько стран. Ни один звонок с блокировкой телефона не был зафиксирован ни в одной стране, как не было и никакого заявления в правоохранительные органы.

Раньше мы рассказывали, что Kyivstar отменил плату за популярную услугу, теперь украинцам доступен больший функционал.

Также мы писали, на что следует обратить внимание во время телефонного разговора, и почему в динамике могут появляться лишние звуки.

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