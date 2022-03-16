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Не нажимайте кнопку! В Украине массово орудуют телефонные мошенники

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16 марта, 19:33
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Они звонят по телефону и просят нажать одну кнопку
В Украине активизировались телефонные мошенники
В Украине активизировались телефонные мошенники / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны в Украине активизировались телефонные мошенники. Они массово обманывают людей, похищая личные данные и блокируя телефоны.

Об этом украинцы рассказывают в соцсетях и делятся на своих страницах историями.

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Как сообщили "Сегодня" жертвы таких махинаций, несколько раз к ним звонил по телефону не известный номер ("Нет ID-абонента"). "Пробить", откуда и что это за номер, нереально. Когда поднимаешь трубку, просят нажать клавишу "1".

Заметим, что о подобной схеме говорили еще осенью 2021 года. Тогда украинцам звонили по телефону и просили нажать "1", если те сделали прививку.

Как сообщал тогда фактчекинговый проект "По той бік новин", эта массовая рассылка пришла к нам из России, а до того облетела еще несколько стран. Ни один звонок с блокировкой телефона не был зафиксирован ни в одной стране, как не было и никакого заявления в правоохранительные органы.

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Следует ли верить этому?

Как пояснила эксперт по внешним связям Vodafone Украина Тамара Кидрук "Общественному радио", злоумышленники такого типа не имеют доступа к вашему смартфону во время звонка, что бы вы ни нажали.

Такого же мнения эксперт общественной организации "Лаборатория цифровой безопасности" Антон Кушнир. По его словам, в большинстве случаев, если вы нажимаете клавишу, не произойдет блокировка телефона.

"Если мы получаем телефонный звонок (и мы не политики, не журналисты-расследователи, не правозащитники), то риск, что мы получим заражение устройства от нажатия клавиши, очень низкий", – сказал он в эфире "Общественного радио".

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Чем чревато нажатие кнопки "1"?

Однако если вам позвонят по телефону с просьбой нажать какую-то кнопку, то все-таки лучше этого не делать. Ведь такой тип звонков может быть роботизирован.

"Когда вам звонят по телефону и вы слышите записанную аудиозапись с призывом нажать клавишу "1" или "2", вас могут потом переадресовать на какого-нибудь мошеннического оператора, который попытается у вас что-то выманить, (просить) ввести номер кредитной карты или еще что-то", – рассказал Антон Кушнир.

Если вы не звонили в банк, службу поддержки, мобильному оператору, а вам приходит входящий звонок с призывом что-то сделать, то в целях безопасности лучше этот разговор завершить.

По каким схемам мошенники обманывают украинцев?

Во время военного положения есть немало людей, которые в экстренной ситуации наживаются на других. Чаще сейчас встречаются следующие схемы:

  • Эвакуация. Мошенники якобы организуют вывоз людей из горячих точек. Сначала они просят предоплату на карту за перевозку, а затем просто исчезают.
  • Аренда жилья. В интернете размещают сообщения о доступном для аренды жилье для тех, кто вынужденно покинул дом. Затем, как и в предыдущем варианте, просят предоплату, а впоследствии обрывают все связи.
  • Лечение. Мошенники находят фото пострадавших людей в интернете и собирают деньги "на помощь пострадавшим". Так же собирают деньги "на лечение детей".
  • Фишинговые сайты. В интернете появляются страницы, очень похожие на официальные ресурсы благотворительных фондов. Там предлагают помочь армии, пострадавшим и т. д. Таким образом мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Напомним, что в украинских городах вслед за оккупантами исчезает еда, матрасы и домашняя птица, которую они варварски забивают среди белого дня. Российские солдаты погорели также на краже ноутбуков и компьютеров в местных органах власти.

Раньше мы рассказывали о схемах мошенников, которые орудуют в чатах.

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