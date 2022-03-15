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Не остановит даже война: какими схемами мошенники обманывают украинцев

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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15 марта, 12:22
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Рассказываем, какие схемы придумывают мошенники, чтобы выманить из украинцев деньги во время войны
Как нас обманывают во время войны
Как нас обманывают во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время военного состояния бдительность ко лжи и обману увеличилась. Сегодня каждый украинец пытается найти только проверенную информацию и избежать проблем из-за фейков. И все же есть люди, готовые в экстренной ситуации наживаться на других.

"Сегодня" расскажет, какие преступные схемы уже придумали мошенники для того, чтобы обмануть украинцев даже во время войны.

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Какие схемы случаются чаще всего

В Нацбанке рассказали, что чаще всего встречаются следующие схемы.

Эвакуация. Мошенники якобы организуют вывоз людей из горячих точек. Сначала они просят предоплату на карту за перевозку, а затем просто исчезают.

Аренда жилья. В интернете размещают сообщения о доступном для аренды жилье для тех, кто вынужденно покинул дом. Затем, как и в предыдущем варианте, просят предоплату, а впоследствии обрывают все связи.

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Лечение. Мошенники находят фото пострадавших людей в Интернете и собирают деньги на помощь пострадавшим. Так же собирают деньги на "лечение" детей.

Фишинговые сайты. В Интернете появляются страницы, очень похожие на официальные ресурсы благотворительных фондов. Там предлагают помочь армии, пострадавшим и т.д. Таким образом, мошенники похищают деньги, пароли, секретные карточные реквизиты и персональные данные.

Что делать?

Чтобы не попасть в ловушку, следует соблюдать следующие правила:

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  • покупать билеты для поездок следует только на официальных сайтах. Если вы все же едете с незнакомыми людьми частным авто, то попробуйте договориться о предоплате наличными уже в момент встречи и отправки;
  • если вы ищете жилье, то старайтесь через знакомых в этом городе проверить, действительно ли этот дом сдается. Может быть, они знают арендодателя;
  • также есть еще один вариант проверки: попробуйте "забронировать" квартиру с обещанием перевести средства в ближайшее время, а затем позвонить по телефону с этой же просьбой из разных номеров. Если вам даже не упомянут в разговоре, что у них уже есть "бронь", велика вероятность, что это мошенники;
  • помогать армии и пострадавшим следует через проверенные фонды, надежные интернет-ресурсы или личных знакомых. Обычно благотворительные фонды публикуют отчеты использованных средств, которые легко можно проверить на сайте или их соцсетях. Также мы писали ранее о том, какими надежными способами можно помочь украинской армии.
  • чтобы не попасть на фишинговый сайт, нужно смотреть на правильность написания его адреса. Разоблачить подделку можно благодаря лишним символам в адресе ресурса, которых нет в настоящем, официальном варианте;
  • а если вам поступила ссылка на сайт благотворительного фонда в мессенджере, SMS или на e-mail, вы увидели подобное в публикациях в соцсетях, то не нужно их открывать, если они не из официального источника.

Как украинцев обворовывают оккупанты

В украинских городах вслед за оккупантами исчезает любая еда, матрасы и домашняя птица, которую они варварски забивают посреди белого дня. Также российские солдаты сгорели на краже ноутбуков и компьютеров в местных органах власти, а также обокрали дом сотрудника СБУ.

А 6 марта российские кафиры обокрали отделение полиции в городе Изюм Харьковской области. Они сломали двери во все служебные кабинеты отдела полиции, все переворачивали, а сейфы сломали. Захватчики украли канцелярские приборы, обогреватели, жесткие диски с компьютеров.

Кроме того, мы писали ранее о том, как в России выросла стоимость фальшивого украинского паспорта и сколько теперь стоит подделка.

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Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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