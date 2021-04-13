Валютні кредити за день переведуть у гривню: Рада ухвалила потрібні закони

Боржників за старими валютними кредитами чекає реструктуризація. Виплати розтягнуть на 10 років, частину боргів спишуть, а відбирати квартири поки що не будуть

Валютним позичальникам, які не змогли платити за кредитами після обвалу гривні в 2008 і 2014 роках, дали ще один шанс. Верховна Рада схвалила реструктуризацію валютних боргів. У деяких випадках заборгованість можуть списати, а колишні виплати за неустойками зарахують в погашення.

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Такий план пропонували законопроєкти № 4475 (273 голоси за), 4398 (272 голоси за) и 4399 (269 голосів за), які парламент ухвалив у другому читанні 13 квітня. Документи стосуються не тільки кредитів на житло, а й взагалі всіх споживчих кредитів.

По суті, документи пропонують перевести валютні кредити в гривневі за сучасним курсом. При цьому боржникам дадуть право щомісяця погашати частину боргу протягом 10 років. Залишається право дострокового погашення як всієї суми, так і частини кредиту.

Саме тіло кредиту і нараховані відсотки мають бути погашені.

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Крім тіла кредиту і відсотків по ньому, позичальник матиме платити ще тільки за страховку, якщо це передбачено його договором про споживче кредитування.

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Всі інші борги за старим кредитом – штрафи, пені, неустойки тощо – боржникам прощаються. Списані суми виводяться з-під оподаткування, щоб їх не змогли зарахувати до доходів боржника.

Днем реструктуризації вважається день набрання чинності цим законом. А повідомити позичальникам про нові умови по кредиту банк зобов'язаний письмово протягом місяця після дня реструктуризації.

В Україні з 2014 року діє мораторій на стягнення майна за валютною іпотекою. Зараз його продовжили до 21 квітня 2021 року, тобто термін мораторію спливає. У новому законопроєкті йдеться, що примусове відчуження житла можна проводити не раніше, ніж через три роки після реструктуризації валютного кредиту. І тільки в разі, якщо у позичальника з'являться перед банком нові борги.

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