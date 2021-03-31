Як захиститися від наїзду колекторів: юрист дав поради (відео)

У Рівному колектори на кілька днів паралізували роботу школи та пологового будинку

У Рівному розгулялися колектори – вони тероризували медиків і вчителів. На кілька днів паралізували роботу перинатального центру та цілої школи. Безперервно телефонували на робочі телефони закладів, чим блокували їхню роботу. Потім почали погрожувати співробітникам. Як захистити себе від нападів колекторів?

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Про це в новинах "Сьогодні" розповідає Володимир Миколайчук.

У телефоні вчительки Ольги Олійник — 150 вхідних за день. Їй телефонували колектори, які вибивали нібито борг колеги.

"Ось з цих телефонів телефонували, тероризували, зірвали нам робочий день. Грубили в грубій формі. Говорили, що пустять по світу, віддасте квартиру. І ваших дітей" і ваших рідних", – розповідає Олена Олійник.

Відео: Сьогодні

"Штурмували" і стаціонарні телефони школи. А кільком педагогам писали особисті повідомлення. І слів не добирали. Вчителька Наталія Мельничук теж стала жертвою колекторів. Їй телефонували щохвилини, разів 200 на день, і погрожували зняттям з посади.

Директорка навчально-виховного комплексу №19 Інна Верхова розповідає:

"Вчитель прийшла до мене і сказала, що тероризують добу, що в неї кредитів немає, вона нікому нічого не винна. Але була дуже розстроєна, бо вже працює в школі 30 років".

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Педагоги поскаржилися в поліцію. Те ж саме зробила і адміністрація пологового буднику, яку теж нещодавно атакували колектори. Три дні колектори "тероризували" пів сотні працівників перинатального центру. Обдзвонювали особисті номери і навіть надсилали повідомлення рідним лікарів.

У ті дні пацієнти не могли додзвонитися на жоден номер лікарні. Навіть на особисті мобільні медиків. На лікарів тисли, щоб син лікаря центру погасив борг. Дзвінками не обмежилися – оббрехали його ще й у соцмережах.

Головна лікарка Рівненського перинатального центру Вікторія Єнікеєва каже:

"Написали, що ця сім'я потребує збору коштів — від 10 копійок до 5 гривень і зносьте кошти хресній мамі — мені. Я ніяка не хресна мама. Але страшне — моя адреса та телефон. І напис "Зносьте кошти цілодобово".

У разі таких "наїздів", юристи радять не терпіти, а одразу йти в поліцію. Щоправда, спочатку зібрати трохи доказів.

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Адвокат Рустам Ферік радить записувати всі телефонні розмови, робити скріншоти з листуванням, фіксувати будь-які порушення, які мають ознаки вимагання або примушування.

Після звернення до правоохоронців телефонувати і медикам, і вчителям колектори припинили. Як вже з'ясували в поліції – борг у сина лікаря перинатального центру таки був, тож кримінального провадження не розпочинали. А от у справі вчительки, з якої колектори вибивали примарну позику, продовження може бути. Слідчі вже встановили, що дзвонили зі столичної компанії. Чи не перевищили там своїх повноважень – розслідуватимуть.

Нагадаємо, два тижні тому в Україні ввели "етичний кодекс" для колекторів, тож українців захистять від бандитських методів роботи "вибивачів боргів" і візьмуть колекторів під контроль.

Також писалося, що кіберполіція викрила злочинну групу колекторів, які шантажували і створювали порнографічний контент із зображенням клієнтів-боржників.

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