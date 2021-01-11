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В Україні різко подешевшав євро, долар теж впав у ціні

11 січня, 16:14

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк оприлюднив вартість американської та європейської валюти на 12 січня

На вівторок, 12 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

11.0112.01Зміна
1 долар США28,28 грн28,20 грн - 0,08
1 євро34,91 грн34,28 грн - 0,63
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У порівнянні зі значеннями 11 січня курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 12 копійок в попередній банківський день.

За останній тиждень – з 5 по 12 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки. Раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні.

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Євро при цьому помітно впав в ціні – курс євровалюти впав відразу на 63 копійки, далеко відступивши від психологічної позначки в 35 гривні. До цієї межі євро наближався вперше з січня 2018 року.

  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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Джерело: Сьогодні

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