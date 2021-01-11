В Україні різко подешевшав євро, долар теж впав у ціні

На вівторок, 12 січня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:
|11.01
|12.01
|Зміна
|1 долар США
|28,28 грн
|28,20 грн
|- 0,08
|1 євро
|34,91 грн
|34,28 грн
|- 0,63
У порівнянні зі значеннями 11 січня курс долара знизився ще на вісім копійок після падіння на 12 копійок в попередній банківський день.
За останній тиждень – з 5 по 12 січня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки. Раніше експерти пояснили сайту "Сьогодні", чому подешевшав долар і чого чекати в найближчі дні.
Євро при цьому помітно впав в ціні – курс євровалюти впав відразу на 63 копійки, далеко відступивши від психологічної позначки в 35 гривні. До цієї межі євро наближався вперше з січня 2018 року.
- Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
- За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. З початку 2020 року гривня впала до долара на 20%.
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