В Украине резко подешевел евро, доллар тоже упал в цене

На вторник, 12 января, Национальный банк (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне:

11.01 12.01 Изменение 1 доллар США 28,28 грн 28,20 грн - 0,08 1 евро 34,91 грн 34,28 грн - 0,63

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По сравнению со значениями 11 января курс доллара снизился еще на восемь копеек после падения на 12 копеек в предыдущий банковский день.

За последнюю неделю – с 5 по 12 января – гривня укрепилась по отношению к американской валюте на 23 копейки. Ранее эксперты объяснили сайту "Сегодня", почему подешевел доллар и чего ждать в ближайшие дни.

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Евро при этом заметно упал в цене – курс евровалюты рухнул сразу на 63 копейки, далеко отступив от психологической отметки в 35 гривне. К этой черте евро приближался впервые с января 2018 года.

Исторический максимум официального курса доллара – 30,01 грн – был достигнут в феврале 2015 года. Рекорд официального курса евро в Украине – 35,66 грн – установлен 26 января 2018 года.

За 2015 год гривня обесценилась в полтора раза, за 2016 год – девальвировала на 12,9%, а за 2017 год курс нацвалюты ослаб всего на 3%. В 2018 году курс гривни укрепился на 1,4%, а в 2019 году – уже на 14,5%. С начала 2020 года гривня упала к доллару на 20%.

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