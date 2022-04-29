Українські заробітчани в ЄС: як не знецінювати себе і заробляти більше

Розповідаємо, як вдало влаштуватися на роботу і заробляти більше

Українські біженці можуть скористатися програмами працевлаштування від інших країн / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Висока заробітна плата, безкоштовне житло, хороші умови праці та надійність роботодавця — це основні критерії, за якими кожен працівник оцінює знайдені вакансії. Наразі з українським паспортом все це може дістатися за замовчуванням. І це дійсно так, адже наших громадян підтримує буквально весь світ.

Сайт "Сьогодні" розповість вам, як вдало влаштуватися на роботу і не дозволяти знецінювати свою працю.

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Ми зібрали поради людей, які вже мають досвід роботи за кордоном, і радо діляться ними у соцмережах.

"Країна, де легше спілкуватися"

Під час вибору країни, в якій хотіли би працювати, ви повинні опиратися на свої комунікаційні навички, оскільки без бодай мінімального знання мови адаптуватися в соціумі буде вкрай важко.

Як каже у своєму блозі міжнародний рекрутер Валерія Оз, для того, аби влаштуватися на престижну роботу з можливістю карʼєрного росту, ви повинні володіти іноземною мовою, нехай це польська, англійська чи німецька. Для того, аби комунікувати з людьми, висловлювати свою позицію, стверджувати, заперечувати тощо, обовʼязково потрібне знання мови.

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"Їдьте працювати туди, де є ваш кум, сват, брат..."

У своєму блозі про специфіку роботи за кордоном розповів і користувач Youtube під ніком Планета Земля. Українець зазначив, що варто їхати працювати туди, де у вас є бодай якась підтримка: чи то друзі, родина, головне – якщо складуться так обставини і ви втратите роботу, то вам буде хоча б де переночувати, позичити кошти тощо.

Де шукати роботу?

По приїзду до тієї чи іншої країни для того, щоб знайти роботу, ви можете скористатися сайтами, де роботодавці чи рекрутери розміщують вакансії. Наразі найбільший попит на роботу саме в Польщі, оскільки туди, за останніми оновленими даними ООН, виїхало майже 3 млн українців. Для пошуку ви можете скористатися такими посиланнями:

Не варто забувати і про місцеві центри зайнятості. Наразі для українців діє чимало програм, які допомагають з працевлаштуванням.

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Крім того, біженця там реєструють як безробітного і дають змогу пройти якесь навчання для перекваліфікації. І це буде якісна профосвіта, на гарному рівні.

Що писати в резюме?

Як розповіла у Facebook українка, яка займається консалтингом, Олександра Томашевська, для того, щоб отримувати зарплату відповідно до свого досвіду і не знецінювати себе, варто вміло прописати деякі пункти в резюме. Загалом, оцінювати себе вище і представляти із сильної сторони.

Варто обовʼязково описати свій досвід, детально про ваші вміння та знання, попередні обовʼязки на роботі та як ви з ними справлялися (ваші результати).

Не ведіться на велику зарплату

Якщо в середньому українцеві платять 13-15 злотих (у Польщі) на тій вакансії, на яку ви претендуєте, а ви знайшли роботодавця, що пропонує 20 зл, то варто задуматись над такою заманливою пропозицією: чи це не обман. Як кажуть у блозі Планета Земля, висока і не властива тій чи іншій зайнятості висока зарплатня повинна вас насторожити.

Як приклад він наводить деякі факти з життя: приміром, ти відпрацював два місяці, а заробітної плати так і не отримав. А чому два місяці? Бо зазвичай виплата відбувається наступного місяця за попередній.

Куди звертатися, коли є проблеми з роботодавцем

Якщо роботодавець виявився недобросовісним і не хоче виконувати своїх обов’язків, наприклад, не виплачує домовлену зарплату, то варто звернутися до Державної інспекції праці (PIP). Однак потрібно, щоб ви працювали офіційно.

Також ви можете звернутися до посольств та консульств нашої держави у Польщі.

Якщо ж ви приїхали в країну як біженець до родини, що дала вам безкоштовне житло, але змушує працювати на полях, то, як радить Олександра Томашевська, з-поміж вищезгаданого, можна і написати заяву до поліції, скориставшись перекладачем, приміром.

Найактуальніші вакансії для українців в Польщі

Нині найбільшою популярністю користуються сектори IT та охорони здоров'я. Кваліфіковані IT-фахівці можуть розраховувати на досить хороші та конкурентні умови праці та винагороду:

web-аналітик у Варшаву (1400 євро, 44800 грн);

QA Engineer (2000-2500 євро, 64-80 тис. грн);

Software Developer (4000-6000 євро, 128-192 тис. грн).

Для медичних працівників (лікарі та медсестри), у зв'язку з гострим дефіцитом кадрів у Польщі, значно спростили умови працевлаштування та дозволили роботу протягом п'яти років. Документи, які підтвердять їхню кваліфікацію, можна буде надати після завершення війни в Україні:

медичний працівник (до 2000 євро, 64 тис. грн);

медсестра (до 30 тис. грн);

анастезіолог (3200-4500 євро, 102,4-144 тис. грн).

Соціальні мережі переповнені оголошеннями щодо вакантних посад для представників творчих професій: художників, дизайнерів, вебдизайнерів та графіків, фотографів, пластиків та інших випускників художніх навчальних закладів України.

Досить широко представлені пропозиції для кандидатів із сектора дошкільної підготовки та догляду за дітьми, людьми похилого віку та тими, хто потребує допомоги. Водії далекобійники, водії транспортних засобів та перевізники можуть розраховувати на велику кількість пропозицій із хорошими умовами праці.

Раніше ми розповідали всю правду про життя українців в Польщі: скільки коштує житло, харчування, транспорт тощо.

Також ми писали, які нові правила Польща встановила для українських біженців.