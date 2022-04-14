Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українцям заборонили це робити: які є обмеження щодо рублів

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 17:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нагадаємо, які операції з російськими та білоруськими рублями заборонені в Україні
Деякі операції з російським та білоруським рублем заборонені
Деякі операції з російським та білоруським рублем заборонені / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні Нацбанк ввів обмеження на деякі фінансові операції. Тепер будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

"Сьогодні" нагадають, що Нацбанк заборонив робити українцям з валютою агресора.

Реклама

Що змінилося

Отже, як пояснювали в пресслужбі НБУ раніше, українцям заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів. Крім того, є обмеження на використання платіжних систем, що працюють в РФ чи РБ.

"Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку", – йдеться у повідомленні НБУ.

Це означає, що такими картками не можна розраховуватись в Україні, а також робити перекази, знімати з них готівку та проводити інші операції.

Усі рахунки громадян у російських чи білоруських рублях були заморожені, і ця заборона триває досі.

Реклама

Що чекає на економіку РФ найближчими місяцями

"Найближчими місяцями росіянам слід затягнути паски і закупити запас продуктів на майбутнє. Колишній міністр фінансів РФ, а нині голова Рахункової палати Олексій Кудін прогнозує, що в 2022 році російська економіка скоротиться більше ніж на 10%", – написав голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев.

"Сьогодні" розповідали, що Росія зіштовхнулася з відтоком капіталу, також вона зараз змушена боротися з неплатоспроможністю після жорстких санкцій. Зараз готуються нові прогнози щодо економіки агресора, однак попередні вже передрікають їй погане майбутнє.

"Якщо цього року ВВП РФ скоротиться на 10%, це буде найбільше падіння з 1994 року, за даними Всесвітнього банку та Міжнародного валютного фонду", – зауважив Гетманцев.

Реклама

"Сьогодні" також розповідали, як Єврокомісія зіпсувала плани Путіна щодо газу та який курс євро та злотого розрахував Нацбанк на 14 квітня.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
-
39,49
-
-
33,79
37,59
-
-
33,86
37,65
-
-
-
39,47
-
-
33,86
37,65
-
-
33,86
37,65
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти