Українцям заборонили це робити: які є обмеження щодо рублів

Нагадаємо, які операції з російськими та білоруськими рублями заборонені в Україні

Деякі операції з російським та білоруським рублем заборонені / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку дії воєнного стану в Україні Нацбанк ввів обмеження на деякі фінансові операції. Тепер будь-які операції із російськими чи білоруськими рублями суворо заборонені.

"Сьогодні" нагадають, що Нацбанк заборонив робити українцям з валютою агресора.

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Що змінилося

Отже, як пояснювали в пресслужбі НБУ раніше, українцям заборонені будь-які операції з використанням російських та білоруських рублів. Крім того, є обмеження на використання платіжних систем, що працюють в РФ чи РБ.

"Заборонені перекази, в тому числі з використанням картки або іншого електронного платіжного засобу, який випустила платіжна система, що працює в РФ та Білорусі. Також такими картками не можна розрахуватись в Україні: зробити переказ чи платіж чи зняти з них готівку", – йдеться у повідомленні НБУ.

Це означає, що такими картками не можна розраховуватись в Україні, а також робити перекази, знімати з них готівку та проводити інші операції.

Усі рахунки громадян у російських чи білоруських рублях були заморожені, і ця заборона триває досі.

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Що чекає на економіку РФ найближчими місяцями

"Найближчими місяцями росіянам слід затягнути паски і закупити запас продуктів на майбутнє. Колишній міністр фінансів РФ, а нині голова Рахункової палати Олексій Кудін прогнозує, що в 2022 році російська економіка скоротиться більше ніж на 10%", – написав голова комітету ВР з фінансів та податків Данило Гетманцев.

"Сьогодні" розповідали, що Росія зіштовхнулася з відтоком капіталу, також вона зараз змушена боротися з неплатоспроможністю після жорстких санкцій. Зараз готуються нові прогнози щодо економіки агресора, однак попередні вже передрікають їй погане майбутнє.

"Якщо цього року ВВП РФ скоротиться на 10%, це буде найбільше падіння з 1994 року, за даними Всесвітнього банку та Міжнародного валютного фонду", – зауважив Гетманцев.

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"Сьогодні" також розповідали, як Єврокомісія зіпсувала плани Путіна щодо газу та який курс євро та злотого розрахував Нацбанк на 14 квітня.