Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Курс нижчий за довоєнний: що відбувається з євро та злотим 14 квітня

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 квітня, 10:35
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, який курс евро та злотого розрахував Нацбанк на 14 квітня
Євро та злотий знову падають
Євро та злотий знову падають / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України розрахував новий курс євро та злотого на четвер, 14 квітня.

Про це свідчать дані на сайті НБУ.

Реклама

Порівняно із попереднім банківським днем, євро впав на 9 копійок, курс єдиної європейської валюти становить 31,69 грн. Польський злотий також знизився, але лише на одну копійку, курс становить 6,82 грн.

А офіційний курс долара залишається замороженим Національним банком, станом на 24 лютого 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну проти України і становить 29,25 грн/долл.

Коли "розморозять" курс долара?

Заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук у національному телемарафоні розповів, що офіційний курс долара буде в такому стані щонайменше до кінця війни, тобто – скасування воєнного стану в країні.

Реклама

А після перемоги, поступово, Україна почне повертатись до до звичного режиму плаваючого обмінного курсу. Також Нацбанк поступово зніматиме адмінобмеження та скорочуватиме свою участь на ринку.

Усе це має відбуватись дуже обережно і поступово, щоб уникнути різких змін і потрясінь економічної системи. Тому для відновлення роботи системи після війни знадобиться певний час.

"Сьогодні" також писали, чому українці масово позбавляються готівкового долару і розповідали, чого чекати від курсу валют після закінчення війни з Росією.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Ленд-ліз для України
Більше
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Надійний тил
Допомогти Героям!
Фінансовий ринок
Скільки небанківських установ в Україні
1
Фінансові компанії Фінансові компанії
894
2
Кредитні спілки Кредитні спілки
205
3
Ломбарди Ломбарди
197
4
Страховики Страховики
145
5
Лізингові компанії Лізингові компанії
110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
64
Як зачищають ринок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Податки
Хто найбільше поповнює бюджет РФ
1
Philip Morris International Philip Morris International
$4,756 млн
2
JTI JTI
$3,581 млн
3
Renault Group Renault Group
$972 млн
4
Imperial Tobacco Imperial Tobacco
$849 млн
5
Hyundai Hyundai
$824 млн
6
PepsiCo PepsiCo
$810 млн
7
Kia Motors Kia Motors
$521 млн
8
Nestlé Nestlé
$502 млн
9
Mars Mars
$445 млн
10
British American Tobacco British American Tobacco
$371 млн
Бізнес-ізоляція
Фінансовий фронт
Майбутнє гривні
Енергозалежність
Хто в Європі найбільше купує російський газ
1
Угорщина Угорщина
25%
2
Словаччина Словаччина
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
12%
7
Чехія Чехія
12%
Кінець газової імперії РФ близько
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Green energy
Зелена трансформація України
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
36,00
-
-
33,49
39,41
-
-
33,68
37,52
-
-
33,74
37,57
-
-
-
39,25
-
-
33,73
37,56
-
-
33,75
37,57
-
-
33,00
36,00
-

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти