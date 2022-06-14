Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Євродесант їде до Києва Робота під час війни Робота під час війни ⚽ Україна - Ірландія: онлайн 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українцям у Польщі роздають подарункові талони на понад 13 тис. грн — хто може їх отримати

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 червня, 14:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як українці можуть отримати допомогу від Польщі
Подарункові талони роздають на 2 тисячі злотих
Подарункові талони роздають на 2 тисячі злотих / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці можуть отримати подарункові талони на 2 тис. злотих (орієнтовно 13,3 тис. грн). Отримати їх можна у польському місті Гожув-Великопольський, а витратити — в одній із популярних торгових мереж.

Про це повідомляє gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

Реклама

Так, віцепрезидентка Гожува-Великопольського з соціальних питань Малгожата Домагала пояснила, що за ці кошти українці можуть придбати продукти в одному з популярних супермаркетів країни.

"Йдеться не тільки про підтримку українців. Вони залишають ці гроші в нашому місті, коли купують товари. А гроші, які вони однаково витратили б на продукти, зможуть витратити на інші предмети, підтримуючи наш гожувський бізнес", — каже Малгожата Домагала.

Загальна допомога вже склала 70 мільйонів злотих, такі картки роздали вже 800 людям. Отримати, до речі, їх можна також у Любліні, Познані та Варшаві.

Реклама

Соціальна допомога у Варшаві

У Варшаві відкрили Free Ukraine Store — соціальний магазин, де можна отримати одяг та інші необхідні речі, які українцям привозять мешканці Рембертова.

Так, магазин відкрили в столиці у торговому центрі CityMarket на вулиці Поціскова, 4. У ньому українці зможуть отримати безкоштовно одяг, іграшки для дітей та необхідні речі для дому.

Зауважимо, що проєкт створила група жінок, які на початку червня обʼєдналися у місцевій групі у Facebook.

Реклама

Нагадаємо, для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни і тепер у Польщі на українців, чекають нові умови.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
18%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,56 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ринок праці під час війни
Абетка для тих, хто шукає роботу
Отримати поради від А до Я
Грошове питання
Що буде з зарплатами?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
Аналіз
Матеріальні втрати економіки (млн $)
1
Житлові будинки Житлові будинки
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активи підприємств Активи підприємств
11 499
4
Цивільні аеропорти Цивільні аеропорти
6 817
5
Залізнична інфраструктура Залізнична інфраструктура
2 672
6
Мости Мости
1 692
7
Навчальні заклади Навчальні заклади
1 621
8
Заклади охорони здоров'‎я Заклади охорони здоров'‎я
1 147
9
Земельний фонд Земельний фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все про збитки
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує оренда житла в Іспанії?
Відповідь
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

22112.44

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1175.71

Litecoin (LTC)

44.31

Ripple (XRP)

0.31

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти