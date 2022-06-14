Українцям у Польщі роздають подарункові талони на понад 13 тис. грн — хто може їх отримати

Розповідаємо, як українці можуть отримати допомогу від Польщі

Подарункові талони роздають на 2 тисячі злотих / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці можуть отримати подарункові талони на 2 тис. злотих (орієнтовно 13,3 тис. грн). Отримати їх можна у польському місті Гожув-Великопольський, а витратити — в одній із популярних торгових мереж.

Про це повідомляє gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

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Так, віцепрезидентка Гожува-Великопольського з соціальних питань Малгожата Домагала пояснила, що за ці кошти українці можуть придбати продукти в одному з популярних супермаркетів країни.

"Йдеться не тільки про підтримку українців. Вони залишають ці гроші в нашому місті, коли купують товари. А гроші, які вони однаково витратили б на продукти, зможуть витратити на інші предмети, підтримуючи наш гожувський бізнес", — каже Малгожата Домагала.

Загальна допомога вже склала 70 мільйонів злотих, такі картки роздали вже 800 людям. Отримати, до речі, їх можна також у Любліні, Познані та Варшаві.

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Соціальна допомога у Варшаві

У Варшаві відкрили Free Ukraine Store — соціальний магазин, де можна отримати одяг та інші необхідні речі, які українцям привозять мешканці Рембертова.

Так, магазин відкрили в столиці у торговому центрі CityMarket на вулиці Поціскова, 4. У ньому українці зможуть отримати безкоштовно одяг, іграшки для дітей та необхідні речі для дому.

Зауважимо, що проєкт створила група жінок, які на початку червня обʼєдналися у місцевій групі у Facebook.

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Нагадаємо, для українських переселенців уряди різних держав оголосили про програми допомоги. На четвертому місяці повномасштабної війни до них вносять зміни і тепер у Польщі на українців, чекають нові умови.

Раніше ми писали, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.