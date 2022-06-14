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Украинцам в Польше раздают подарочные талоны на более чем 13 тыс. грн — кто может их получить

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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14 июня, 14:11
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Рассказываем, как украинцы могут получить помощь от Польши
Подарочные талоны раздают на 2 тысячи злотых
Подарочные талоны раздают на 2 тысячи злотых / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы могут получить подарочные талоны на 2 тыс. злотых (ориентировочно 13,3 тыс. грн). Получить их можно в польском городе Гожув-Великопольский, а потратить в одной из популярных торговых сетей.

Об этом сообщает gorzowwielkopolski.naszemiasto.pl.

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Так, вице-президент Гожува-Великопольского по социальным вопросам Молгожата Домогала объяснила, что за эти деньги украинцы могут приобрести продукты в одном из популярных супермаркетов страны.

"Речь идет не только о поддержке украинцев. Они оставляют эти деньги в нашем городе, когда покупают товары. А деньги, которые они бы все равно потратили на продукты, смогут потратить на другие предметы, поддерживая наш гожевский бизнес" , – говорит Малгожата Домогала.

Общая помощь уже составила 70 миллионов злотых, такие карты раздали уже 800 людям. Получить, кстати, их можно в Люблине, Познани и Варшаве.

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Социальная помощь в Варшаве

В Варшаве открыли Free Ukraine Store социальный магазин, где можно получить одежду и другие необходимые вещи, которые украинцам привозят жители Рембертова.

Так, магазин открыли в столице в торговом центре CityMarket по улице Поцискова, 4. В нем украинцы смогут получить бесплатную одежду, игрушки для детей и необходимые вещи для дома.

Отметим, что проект создала группа женщин, объединившихся в начале июня в местной группе в Facebook.

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Напомним, для украинских переселенцев правительства разных государств объявили о программах помощи. На четвертом месяце полномасштабной войны в них вносятся изменения и теперь в Польше украинцев ждут новые условия.

Ранее мы писали, что украинцам, приехавшим в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карт торговой сети Biedronka для покупок.

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