Гроші
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
⚡ Блінкен та Остін у Києві ⚔ Битва за Донбас ⚓ Блокада Маріуполя ⚡ Одеська трагедія
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Українцям дозволили знімати гроші з арештованих рахунків під час війни, але з умовами

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
25 квітня, 19:02
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Уряд передбачив таку можливість для боржників під час воєнного стану, але є нюанси
Боржникам потурають під час війни
Боржникам потурають під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українці можуть скористатися грошима з арештованих рахунків органами виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Як розповідає "Сьогодні", відповідно до розпорядження Кабміну від 2 березня № 198-р, доступ громадянам до таких рахунків дають лише тоді, якщо сума стягнення з особи не перевищує 100 тисяч гривень.

Реклама

Боржникам дозволили відкривати рахунки в банках і користуватися ними – фінустанови не повинні звертати увагу на арештовані кошти. Однак такі потурання діятимуть лише до закінчення воєнного стану.

Перевірка статусу

Боржник може перевірити, чи дозволяють йому використовувати гроші з арештованого рахунку. Щоб зробити це самостійно, достатньо зайти в особистий кабінет на сайті банку й спробувати заплатити за комуналку чи поповнити мобільний.

Якщо банк не зняв арешт з вашого рахунку, треба зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи або звернутися до філії установи. Клієнту запропонують шляхи виходу із ситуації, в іншому випадку можна звернутися до державних органів.

Реклама

Підтримку надають у контактному центрі системи Безоплатної правової допомоги (БПД) Міністерства юстиції України за номером 0-800-213-103. Консультації проводять також онлайн в однойменному мобільному застосунку.

Згодиться також додаток "Твоє право". Проконсультуватися з юристами можна і в Telegram або Viber. Діє урядова гаряча лінія за номером 15-45 і гаряча лінія НБУ: 0-800-505-240.

Закриття рахунків у ПриватБанку

У травні ПриватБанк планує закрити всі рахунки Бонус+ і переказати з них гроші на потреби армії. Українці можуть витратити бонусні накопичення до вказаного терміну. Станом на початок квітня, на бонусних рахунках банку залишалося 600 млн грн.

Реклама

"Вже з 1 травня програма перестане працювати, всі невикористані залишки на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України", – зазначили в банку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, з якими проблемами щодо кредитів стикаються українці під час війни, а також пояснювали, де громадяни України можуть взяти гроші, якщо власні заощадження скінчилися.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Техно
Більше новин
Бізнес News
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Вторгнення в Україну
Більше новин
Головне про гроші
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
13,7%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,66 грн/€
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн/$
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$28,1 млрд
Прогноз МВФ
Економіка США
Як вам нова обкладинка The Economist?
Воєнний час
Де найвища середня зарплата
1
Дніпропетровська область
25 600 грн
2
Львівська область
24 800 грн
3
Полтавська область
23 400 грн
4
Одеська область
23 000 грн
А що у Києві?
Первинка
Що буде із квартирами після війни?
Наслідки для інвесторів
Люди-ізгої
Світові рекордсмени по санкціях
1
Росіяни Росіяни
2 871 (70%)
2
Іранці Іранці
590 (14,4%)
3
Іракці Іракці
230 (5,6%)
4
Афганці Афганці
225 (5,5%)
5
Пакистанці Пакистанці
188 (4,6%)
Жорсткі наслідки
Валюта та війна
Що робити із доларами?
Як не втратити все
Війна б'є по цінах
Що подорожчало найбільше
1
Цибуля Цибуля
+33,7%
2
Морква Морква
+27,3%
3
Буряк Буряк
+24,8%
4
Картопля Картопля
+22,6%
5
Гречана крупа Гречана крупа
+11,4%
6
Яблука Яблука
+11%
7
Пшоно Пшоно
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Морожена риба Морожена риба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Що буде дефіцитом
Мобілізаційне завдання
Хто може бронювати чоловіків?
Дізнатись
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
-
34,00
37,50
29,37
-
-
39,49
29,98
-
33,79
37,40
28,50
-
-
-
31,48
-
-
-
28,98
-
33,86
37,65
29,97
-
-
39,47
30,22
-
33,86
37,65
29,98
-
33,86
37,65
29,98
-
33,50
37,50
29,37

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти