Українцям дозволили знімати гроші з арештованих рахунків під час війни, але з умовами

Уряд передбачив таку можливість для боржників під час воєнного стану, але є нюанси

Боржникам потурають під час війни / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану українці можуть скористатися грошима з арештованих рахунків органами виконавчої служби чи приватними виконавцями.

Як розповідає "Сьогодні", відповідно до розпорядження Кабміну від 2 березня № 198-р, доступ громадянам до таких рахунків дають лише тоді, якщо сума стягнення з особи не перевищує 100 тисяч гривень.

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Боржникам дозволили відкривати рахунки в банках і користуватися ними – фінустанови не повинні звертати увагу на арештовані кошти. Однак такі потурання діятимуть лише до закінчення воєнного стану.

Перевірка статусу

Боржник може перевірити, чи дозволяють йому використовувати гроші з арештованого рахунку. Щоб зробити це самостійно, достатньо зайти в особистий кабінет на сайті банку й спробувати заплатити за комуналку чи поповнити мобільний.

Якщо банк не зняв арешт з вашого рахунку, треба зателефонувати на гарячу лінію фінансової установи або звернутися до філії установи. Клієнту запропонують шляхи виходу із ситуації, в іншому випадку можна звернутися до державних органів.

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Підтримку надають у контактному центрі системи Безоплатної правової допомоги (БПД) Міністерства юстиції України за номером 0-800-213-103. Консультації проводять також онлайн в однойменному мобільному застосунку.

Згодиться також додаток "Твоє право". Проконсультуватися з юристами можна і в Telegram або Viber. Діє урядова гаряча лінія за номером 15-45 і гаряча лінія НБУ: 0-800-505-240.

Закриття рахунків у ПриватБанку

У травні ПриватБанк планує закрити всі рахунки Бонус+ і переказати з них гроші на потреби армії. Українці можуть витратити бонусні накопичення до вказаного терміну. Станом на початок квітня, на бонусних рахунках банку залишалося 600 млн грн.

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"Вже з 1 травня програма перестане працювати, всі невикористані залишки на віртуальних рахунках будуть спрямовані на потреби армії та відновлення України", – зазначили в банку.

Раніше "Сьогодні" розповідали, з якими проблемами щодо кредитів стикаються українці під час війни, а також пояснювали, де громадяни України можуть взяти гроші, якщо власні заощадження скінчилися.