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Украинцам разрешили снимать деньги с арестованных счетов во время войны, но с условиями

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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25 апреля, 19:02
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Правительство предусмотрело такую возможность для должников во время военного положения, но есть нюансы
Должникам потакают во время войны
Должникам потакают во время войны / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время военного положения украинцы могут воспользоваться деньгами с арестованных органами исполнительной службы или частными исполнителями счетов.

Как рассказывает "Сегодня", согласно распоряжению Кабмина от 2 марта № 198-р, доступ гражданам к таким счетам дают только тогда, когда сумма взыскания с лица не превышает 100 тысяч гривен.

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Должникам разрешили открывать счета в банках и пользоваться ими – банки не должны обращать внимание на арестованные средства. Однако такие попустительства будут действовать только до окончания военного положения.

Проверка статуса

Должник может проверить, позволяют ли ему использовать деньги с арестованного счета. Чтобы сделать это самостоятельно, достаточно зайти в личный кабинет на сайте банка и попытаться заплатить за коммуналку или пополнить мобильный.

Если банк не снял арест с вашего счета, нужно позвонить на горячую линию финансового учреждения или обратиться в филиал банка. Клиенту предложат пути выхода из ситуации, в противном случае можно обратиться в государственные органы.

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Поддержку оказывают в контактном центре системы Безвозмездной правовой помощи (БПД) Министерства юстиции Украины по номеру 0-800-213-103. Консультации проводят также онлайн в одноимённом мобильном приложении.

Пригодится также приложение "Твое право". Проконсультироваться с юристами можно и в Telegram или Viber. Действует правительственная горячая линия по номеру 15-45 и горячая линия НБУ: 0-800-505-240.

Закрытие счетов в ПриватБанке

В мае ПриватБанк планирует закрыть все счета Бонус+ и перевести с них деньги на нужды армии. Украинцы могут израсходовать бонусные накопления до указанного срока. По состоянию на начало апреля на бонусных счетах банка оставалось 600 млн грн.

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"Уже с 1 мая программа перестанет работать, все неиспользованные остатки на виртуальных счетах будут направлены на нужды армии и восстановления Украины", – отметили в банке.

Ранее "Сегодня" рассказывали, с какими проблемами по кредитам сталкиваются украинцы во время войны, а также объясняли, где граждане Украины могут взять деньги, если собственные сбережения кончились.

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