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Загроза локдауну лякає валютний ринок: що відбувається з курсом долара

5 березня, 11:57

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Поки що пропозиція валюти помітно перевищує попит на неї

Долар 5 березня торгується на міжбанку по 26,7 гривні. Валютний ринок відіграє рішення НБУ про підвищення облікової ставки, яким регулятор відреагував на зростаючий інфляційний тиск. При цьому на курс тиснуть побоювання, що в Україні введуть локдаун. Але долар найближчим часом все одно може ще трохи впасти і увійти в діапазон 27,55-27,75 гривні.

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Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Проблемним моментом залишається складна епідеміологічна ситуація і ризики нового локдауну", – каже Шевчишин.

Він вказав на такі тенденції на валютному ринку:

  • триває брак попиту на валюту – основні покупці зосереджені на критичному і регулярному імпорті;
  • на ринку помітили покупців під виведення дивідендів, але їх мало;

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  • на противагу слабкому попиту, формується достатня пропозиція валюти – цьому сприяють підвищення облікової ставки, заведення валюти під податкові виплати і під посівну;
  • ринок також знаходиться в очікуванні великих продажів валюти з боку українських держкомпаній під дивіденди в бюджет.

До 11:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,67 грн в покупці і по 27,69 грн в продажу, за даними Minfin.

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Нагадаємо, раніше аналітик RoboForex Андрій Гойл давав протилежний прогноз – на його думку, гривня почне слабшати.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

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міжбанк курс гривні курс долара валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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