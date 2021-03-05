Загроза локдауну лякає валютний ринок: що відбувається з курсом долара

Долар 5 березня торгується на міжбанку по 26,7 гривні. Валютний ринок відіграє рішення НБУ про підвищення облікової ставки, яким регулятор відреагував на зростаючий інфляційний тиск. При цьому на курс тиснуть побоювання, що в Україні введуть локдаун. Але долар найближчим часом все одно може ще трохи впасти і увійти в діапазон 27,55-27,75 гривні.
Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.
"Проблемним моментом залишається складна епідеміологічна ситуація і ризики нового локдауну", – каже Шевчишин.
Він вказав на такі тенденції на валютному ринку:
- триває брак попиту на валюту – основні покупці зосереджені на критичному і регулярному імпорті;
- на ринку помітили покупців під виведення дивідендів, але їх мало;
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- на противагу слабкому попиту, формується достатня пропозиція валюти – цьому сприяють підвищення облікової ставки, заведення валюти під податкові виплати і під посівну;
- ринок також знаходиться в очікуванні великих продажів валюти з боку українських держкомпаній під дивіденди в бюджет.
До 11:00 за київським часом долар на міжбанку торгувався по 27,67 грн в покупці і по 27,69 грн в продажу, за даними Minfin.
Нагадаємо, раніше аналітик RoboForex Андрій Гойл давав протилежний прогноз – на його думку, гривня почне слабшати.
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