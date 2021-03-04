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Гривня почне слабшати: прогноз курсу долара та євро

4 березня, 11:49

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Аналітик звернув увагу на продаж облігацій іноземцями

Гривня в останні дні зміцнювалася, адже аграрії продовжують заводити валютну виручку перед стартом посівної кампанії, а попит на валюту з боку імпортерів залишився невисоким. До кінця тижня курс долара на міжбанку лишиться в діапазоні 27,75-27,90 грн.

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А ось вже наступного тижня гривня може ослабнути. Незважаючи на заяви Мінфіну, що іноземці знову зацікавилися українськими ОВДП, нерезиденти все ж продали чимало гривневих держпаперів. Євро відновить зростання до рівня 33,65 грн.

Такий прогноз сайту "Сьогодні" надав аналітик RoboForex Андрій Гойлов.

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"Нерезиденти з початку минулого тижня продали ОВДП на 1 млрд грн, тепер обсяг їхніх вкладень в ці папери становить 101,78 млрд грн. Незабаром вони можуть з'явитися з цими коштами на міжбанку, і тоді гривня почне слабшати до євро і долара", – розповів експерт.

А ось на користь української валюти грають дані про виконання держбюджету за доходами за лютий на 101,9%. На думку Гойлова, це також допоможе відновленню переговорів з МВФ про новий транш.

"Макроекономічна стабільність – не менш важлива умова для співпраці, ніж прийняття антикорупційних законів. До осені транш в 1,5 млрд доларів допоможе Україні виконати зовнішні зобов'язання", – говорить аналітик.

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Детальніше про ситуацію з МВФ і про те, чим загрожує Україні затримка з траншами, читайте на сайті "Сьогодні" – Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями.

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долар гривня міжбанк курс долара валютний ринок прогноз курсу долара

Джерело: Сьогодні

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