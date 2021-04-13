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У Путіна готуються до відключення Visa і MasterCard

13 квітня, 15:59

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

У Кремлі вважають, що санкції Заходу непередбачувані, і мріють про власну платіжну систему

Росію можуть відключити від платіжних систем Visa і MasterCard. У Кремлі вважають, що саме такий крок може стати наступним у рамках розширення західних санкцій стосовно РФ. Тому Москва працює над відмовою від використання західних платіжних систем.

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Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков після того, як в ЄС знову заговорили про відключення Росії від банківської системи SWIFT, передає Інтерфакс.

Пєсков уточнив, що Росія готується до можливого відключення міжнародних платіжних систем, тому що "потрібно бути готовими до всього", а західні санкції нібито непередбачувані.

Як відомо, у Росії є своя платіжна система "Мир", яку створювали саме для того, щоб захистити банківську систему від санкцій після окупації Криму. У Кремлі розраховували, що ця система стане міжнародною, але картки "Мир" в результаті приймають тільки в Росії і ще в декількох країнах-союзницях РФ. Наприклад, в Білорусі та Казахстані.

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У березні 2014 року міжнародні платіжні системи Visa і MasterCard припинили обслуговувати карти деяких російських банків, які потрапили під санкції США. Це не найбільші російські фінустанови.

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Нагадаємо, також ще в грудні 2018 року парламент Литви прийняв резолюцію "Про підтримку України в контексті агресії Російської Федерації" і запропонував Заходу змінити стратегію стримування російської агресії аж до відключення Росії від SWIFT. Але справа до цього так і не дійшла.

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Росія відключення санкції Visa MasterCard платіжна система Дмитро Пєсков
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