Росії пригрозили відключенням від SWIFT, а олігархам Путіна – заморожуванням рахунків

Глава провідної сили Європарламенту — Європейської народної партії — Манфред Вебер закликав до серйозного посилення санкцій проти Росії, в тому числі, до відключення країни від банківської системи SWIFT.

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Про це пише німецьке видання Die Zeit з посиланням на медіагрупу Funke.

Вебер підкреслив, що таке рішення потрібно буде прийняти "в разі ескалації" військового конфлікту в Україні, і додав, що нинішнє розгортання військ РФ біля кордону з Україною – це тест для Заходу, і "відповідь на це має бути ясною і твердою".

"ЄС і Сполучені Штати повинні показати політичним чином, у що російське керівництво вплутується в разі, якщо вони дозволять ситуації на сході України погіршитися або туди увійдуть", – заявив баварський консерватор.

В цьому разі повсюдне заморожування рахунків російських олігархів і відключення Росії від платіжної системи SWIFT "має стати реальністю". Окрім того, продовження будівництва газопроводу "Північний потік – 2" "у жодному разі не буде довговічним".

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Відключення Росії від системи SWIFT буде дуже важким ударом по російській економіці, заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" директор інституту стратегічного аналізу компанії "Фінансові та бухгалтерські консультанти" Ігор Ніколаєв.

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"Країна з точки зору інвестицій, взагалі ведення бізнесу, стає зовсім непривабливою. Просто важко буде вести бізнесові справи з російськими контрагентами. Тому це потужний удар по зовнішній економічній діяльності російських підприємств і компаній", – сказав він.

Однак, додав Миколаїв, це відключення не є фатальним, чого може свідчити досвід Ірану.

"Можна як в кам'яному віці возити валізи з грошима, забезпечуючи розрахунки. Хоча в нинішні часи – це зовсім непросто, але таке все ж таки можливо. Однак це не вирішення проблеми. Тож відключення від системи SWIFT – це дуже важкий удар для російської економіки, хоча і не фатальний", – сказав він.

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Нагадаємо, ще в грудні 2018 парламент Литви прийняв резолюцію "Про підтримку України в контексті агресії Російської Федерації" і запропонував Заходу змінити стратегію стримування російської агресії, аж до відключення Росії від SWIFT.

SWIFT — це спільнота всесвітніх міжбанківських телекомунікацій. За день через мережу SWIFT проходять платіжні доручення більш, аніж на 6 трлн доларів, в ній беруть участь понад 10 тис. фінансових організацій в 210 країнах. За статутом SWIFT укожній країні спільноти створюються група членів і група користувачів. У РФ їх об'єднує асоціація "РосСВІФТ". При цьому ще 2015 року Росія заявляла про намір створити альтернативну банківську систему.

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