Прихильники окупантів стануть у нагоді Україні: Зеленський підписав закон

В Україні набрали чинності зміни до закону про підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб

Майно колаборантів вилучатимуть на користь України / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна росіян та колаборантів, який Верховна Рада ухвалила 12 травня.

Як повідомили на сайті президента, українські санкції передбачають стягнення на користь держави активів, що належать підсанкційним фізичним або юридичним особам, та якими вони можуть розпоряджатися.

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У законі №7194 мовиться про росіян і колаборантів, які підтримують агресію російських окупантів проти України, фінансували проросійські партії, займалися пропагандою чи допомагали зі збройним нападом. Їхнє майно націоналізуватимуть і в такий спосіб поповнюватимуть бюджет.

"Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – наголосив Зеленський.

Особливості націоналізації

Перелік фізичних та юридичних осіб, які підпадають під дію санкцій в Україні, формує Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Шукатиме активи колаборантів центральний орган виконавчої влади, очікувано, Міністерство юстиції. Представники відомства також звертатимуться до суду щодо стягнення майна в дохід держави.

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Окрім цього, Мін’юст має організувати роботу з виявлення та розшуку активів, які підлягають блокуванню. Судові рішення у таких справах ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Під дію закону підпадають громадяни Росії та компанії, які підтримують окупацію частини України, а також не припинили економічної діяльності з РФ і на території РФ в період дії воєнного стану в Україні. Йдеться про:

фізичних осіб, які є громадянами Росії;

людей, які ведуть основну діяльність чи проживають в Росії;

компанії, що працюють в Україні, але мають засновників у РФ;

компанії в Україні, часткою капіталу яких володіє представник з РФ

Примусове вилучення майна

12 травня, одразу після підтримання згаданого закону народними депутатами, в Україні стартувала кампанія з націоналізації. Першими під санкції потрапили корпоративні права "Промінвестбанку", який належить "ВЕБ.РФ".

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Націоналізували й корпоративні права "Міжнародного резервного банку", яким на 100% володіє "Сбербанк Росії". В обох банків вилучать і фінансові активи, зокрема право вимоги боргу.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що націоналізують російське майно також за кордоном. Зокрема у Великій Британії вирішили взяти під контроль дочірню компанію "Газпрому". Деякі російські "доньки" через санкції оголошують про банкрутство, наприклад, як це сталося з компанією Альфа-Банку в Нідерландах.