Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
💥 Справа Медведчука - Порошенка 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Прихильники окупантів стануть у нагоді Україні: Зеленський підписав закон

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 травня, 14:48
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
В Україні набрали чинності зміни до закону про підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб
Майно колаборантів вилучатимуть на користь України
Майно колаборантів вилучатимуть на користь України / Фото: Getty Images, , Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про конфіскацію майна росіян та колаборантів, який Верховна Рада ухвалила 12 травня.

Як повідомили на сайті президента, українські санкції передбачають стягнення на користь держави активів, що належать підсанкційним фізичним або юридичним особам, та якими вони можуть розпоряджатися.

Реклама

У законі №7194 мовиться про росіян і колаборантів, які підтримують агресію російських окупантів проти України, фінансували проросійські партії, займалися пропагандою чи допомагали зі збройним нападом. Їхнє майно націоналізуватимуть і в такий спосіб поповнюватимуть бюджет.

"Закон передбачає чітку інструкцію для органів, відповідальних за цей процес. Сподіваюся на продуктивну взаємодію всіх його учасників", – наголосив Зеленський.

Особливості націоналізації

Перелік фізичних та юридичних осіб, які підпадають під дію санкцій в Україні, формує Рада національної безпеки і оборони (РНБО). Шукатиме активи колаборантів центральний орган виконавчої влади, очікувано, Міністерство юстиції. Представники відомства також звертатимуться до суду щодо стягнення майна в дохід держави.

Реклама

Окрім цього, Мін’юст має організувати роботу з виявлення та розшуку активів, які підлягають блокуванню. Судові рішення у таких справах ухвалюватиме Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

Під дію закону підпадають громадяни Росії та компанії, які підтримують окупацію частини України, а також не припинили економічної діяльності з РФ і на території РФ в період дії воєнного стану в Україні. Йдеться про:

  • фізичних осіб, які є громадянами Росії;
  • людей, які ведуть основну діяльність чи проживають в Росії;
  • компанії, що працюють в Україні, але мають засновників у РФ;
  • компанії в Україні, часткою капіталу яких володіє представник з РФ

Примусове вилучення майна

12 травня, одразу після підтримання згаданого закону народними депутатами, в Україні стартувала кампанія з націоналізації. Першими під санкції потрапили корпоративні права "Промінвестбанку", який належить "ВЕБ.РФ".

Реклама

Націоналізували й корпоративні права "Міжнародного резервного банку", яким на 100% володіє "Сбербанк Росії". В обох банків вилучать і фінансові активи, зокрема право вимоги боргу.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що націоналізують російське майно також за кордоном. Зокрема у Великій Британії вирішили взяти під контроль дочірню компанію "Газпрому". Деякі російські "доньки" через санкції оголошують про банкрутство, наприклад, як це сталося з компанією Альфа-Банку в Нідерландах.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,92 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,99
39,86
55,99
-
52,00
-
57,00
-
52,00
-
58,00
-
52,00
51,00
57,00
-
52,00
51,00
57,00
39,00
-
44,00
46,00
38,36
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
-
-
39,86
42,31
-
-
39,50
42,29
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30499.08

Dogecoin (DOGE)

0.09

Ethereum (ETH)

2070.31

Litecoin (LTC)

73.55

Ripple (XRP)

0.43

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти