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Санкції в дії: "донька" російського Альфа-Банку стала банкрутом

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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24 квітня, 15:53
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Через економічні обмеження, які наклали на російську компанію, її "донька" зіткнулася з "операційними труднощами"
У Нідерландах збанкрутував ATB
У Нідерландах збанкрутував ATB / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Нідерландах визнали банкрутом Амстердамський торговий банк (Amsterdam Trade Bank, ATB). Банк є дочірньою компанією російського Альфа-Банку.

Як повідомили в Центробанку Нідерландів (DNB) відповідне рішення ухвалив 22 квітня окружний суд Амстердама.

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Фінансова установа обслуговувала майже 23 тис. клієнтів – здебільшого нідерландців та німців. Держава обіцяє відшкодувати вкладникам ATB до 100 тис. євро кожному в рамках системи гарантування вкладів Нідерландів.

Фрідман в мінусі

Кінцевим бенефіціарним власником ATB є Михайло Фрідман, російський мільярдер, який перебуває під західними санкціями.

У дочірній компанії Альфа-Банку РФ опублікували пост про те, що "санкції Великої Британії та США викликали операційні труднощі". Мовиться про те, що більшості контрагентів було складно підтримувати банк.

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За попередньою інформацією, власник намагався продати ATB, але це виявилось проблематичним. Інші європейські банки також не хотіли приймати перекази з банку через страх перед санкціями.

Санкції проти Росії

На початку квітня США ввели черговий пакет санкцій проти Росії та її громадян. У списку опинилися Сбербанк, Альфа-Банк, а також доньки Володимира Путіна й Сергія Лаврова, Дмитро Медведєв, Михайло Мішустін та члени Радбезу РФ.

Мосбіржа моментально відреагувала на зміни, тож акції одного з головних російських банків різко впали. У той самий день ціни впали на 4,5%.

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Ще раніше удар по Альфа-Банку нанесла Велика Британія, яка заморозила активи банку з РФ. Установа була одним із головних приватних кредиторів Росії, підтримувала торгівлю та намагалася вийти також на ринок кредитування малого й середнього бізнесу.

"Донька" російського банку не єдина збанкрутувала. Першим про своє банкрутство заявив оператор "Північного потоку-2". Євросоюз також планує запровадити санкції проти російських енергоресурсів.

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