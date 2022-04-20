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З погрозами забирають останнє: як колектори ігнорують воєнний стан в Україні

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 15:03
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Розповідаємо, як колектори порушують умови воєнного стану та вибивають з українців гроші
Часто колектори дзвонять людям із погрозами
Часто колектори дзвонять людям із погрозами / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

З початку воєнного стану за рекомендацією Нацбанку українські банки запровадили кредитні канікули для своїх клієнтів. Одна з умов – у цей період клієнти можуть повернути кошти тоді, коли зможуть, і за це не нараховуватимуть штраф, пеню або інші платежі, як у мирний час.

Однак мікрофінансові організації вирішили не дотримуватись рекомендацій НБУ та мають свої жорсткі методи. "Сьогодні" розкаже, як з українців вибивають гроші під час воєнного стану.

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Є і погрози, і викрадення даних

На ресурсі "Мінфін" ми переглянули відгуки про найпопулярніші в Україні мікрофінансові організації. Скарга, яка трапляється найчастіше, стосується нарахування великих відсотків.

"Мародери, просто… Я хочу виконати свої забов'язання та сплатити кредит. Частково вже погасила 1750 гривень. А вони стільки ж і нарахували відсотків!" – йдеться в одному з відгуків.

Також людям надходять погрози.

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"Сьогодні надійшов дзвінок від співробітника компанії з погрозами, що якщо я до 15 квітня не закрию позику, то вони застосують певні міри. Ніхто навіть слухати не хоче, що в країні військовий стан. Я є постійним клієнтом, завжди вчасно сплачувала позики, і від теперішнього кредиту не відмовляюся. Але на даний момент сплатити не можу. Буду оплачувати маленькими частинами. Але співробітники компанії не хочуть нічого чути, а погрожують прямим текстом", – написала жінка.

Крім того, деякі компанії повідомили клієнтам, що припиняють нараховувати відсотки. Але згодом рішення неочікувано змінилось.

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Дехто сплатив кредит, однак в особистому кабінеті користувача це не відображається. Крім того, людині зараховується заборгованість, а від компанії приходять погрози.

Скарги є і на те, що організації розповсюджують особисті дані клієнтів.

"Пару тижнів дзвонять з цієї шараги з приводу обов'язку якогось мужика, якого я не знаю! Надіслали на Вайбер його фото з паспортом, зателефонували навіть моїй мамі! На розумні аргументи, що ми цієї людини не знаємо, не реагують, продовжують дзвонити. Цікаво, звідки вони крадуть телефони та особисті дані, якщо за все життя я ніколи не брала жодних позик та з подібними компаніями не зв'язувалася", – йдеться в одному з відгуків.

Що робити, якщо ви постраждали від мікрофінансової установи

Раніше ми розповідали, що якщо ви постраждали від фінансової установи, що видає мікрокредити, і вважаєте, що це грубе порушення з її боку, то відразу слід звертатися до Нацбанку України, подавши скаргу щодо порушення договору МФО.

Це можна зробити як за допомогою електронної пошти [email protected], так і за номером гарячої лінії 0 800 505 240.

Натомість скарга про неналежну поведінку колекторів має розглядатися прокуратурою.

Як не втрапити у халепу з такими організаціями, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" також писали, хто під час дії воєнного стану в Україні і яким способом наживається на українцях, та хто і яку фінансову допомогу може отримати від держави під час війни.

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Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

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