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"Русский корабль, иди нах*й": який вигляд мають оновлені картки Monobank

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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28 лютого, 09:30
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Monobank оновив дизайн своїх карток
Банк оновив дизайн карток
Банк оновив дизайн карток / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Monobank оновив дизайн своїх карток у гаманцях Apple/Google Paу. Відтепер вони будуть зі славнозвісною фразою "Русский корабль, иди нах*й".

Про це заявив співзасновник банку Олег Гороховський.

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Тепер всі картки в гаманцях клієнтів Monobank матимуть такий вигляд:

Вигляд картки
Вигляд картки / Фото: скріншот

"Якщо не хочете чекати, поки дизайн проллється автоматом, додайте свою карту в Apple/Google Pay заново", — написав Олег Гороховський.

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"Був посланий нах*й"

Російський корабель запропонував гарнізону острова Зміїний здатися, після чого був потужний обстріл – 13 військовослужбовців ЗСУ загинули.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Telegram.

"Був посланий нах*й! Далі почався ракетно-артилерійський удар. 13 українських прикордонників загинули. Можливо, загинув і той сміливий герой, який послав супротивника нах*й, як посилали Запорізькі козаки ворогів України. Вічна слава Героям! Ганьба і смерть російським окупантам", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що Євросоюз запровадив санкції проти Центробанку РФ, а також розповідали, що ПриватБанк оголосив кредитні канікули для своїх клієнтів.

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