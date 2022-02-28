"Русский корабль, иди нах*й": как выглядят обновленные карты Monobank

Monobank обновил дизайн своих карт

Банк обновил дизайн карт / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Monobank обновил дизайн своих карточек в кошельках Apple/Google Paу. Теперь они будут со знаменитой фразой "Русский корабель, иди нах*й".

Об этом заявил соучредитель банка Олег Гороховский.

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Теперь все карточки в кошельках клиентов Monobank будут выглядеть так:

Вид карты / Фото: скриншот

"Если не хотите ждать, пока дизайн прольется автоматом, добавьте свою карту в Apple/Google Pay заново", — написал Олег Гороховский.

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"Был послан нах*й"

Российский корабль предложил гарнизону острова Змеиный сдаться, после чего был мощный обстрел – 13 военнослужащих ВСУ погибли.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Был послан нах*й ! Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Возможно погиб и тот смелый герой, который послал превосходящего противника нах*й, как посылали Запорожские казаки врагов Украины. Вечная слава Героям! Позор и смерть российским оккупантам", – говорится в сообщении.

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