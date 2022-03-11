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Рубль завис над прірвою: що відбувається з валютою агресора на біржі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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11 березня, 14:20
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Пояснюємо, що відбувається на біржі з валютою РФ сьогодні, 11 березня
Як змінюється курс рубля на біржі
Як змінюється курс рубля на біржі

Курс рубля у перші години торгів на Мосбіржі зміцнився на позначці 116,8 рублів, а курс євро знизився майже на 2% – 122,7 рублів.

Про це свідчать дані Мосбіржі станом на п'ятницю, 11 березня.

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Тим часом Центробанк на 11 березня встановив курс. 120 рублів за долар, а євро коштує 132 рублі 96 копійок.

Зазначимо, що на чорному ринку курс сягає 300 рублів за долар, хоча уряд вже заборонив росіянам купувати американську валюту.

РФ на межі дефолту

На думку аналітиків американського фінансового конгломерату Morgan Stanley&Co, російська економіка буквально зависла на межі дефолту.

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Шанси на те, що агресор зможе виплатити свій зовнішній борг, низькі та постійно зменшуються.

Фахівці вважають, що дефолт може статися вже 15 квітня.

"Сьогодні" вже розповідали, як у РФ намагаються впоратися з панікою на валютному ринку , та писали, як країни Європи допоможуть Україні відновити інфраструктуру після війни.

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Цитата дня

Купувати зараз іноземну валюту на чорному ринку не варто. Курс буде завищеним і заробити на зворотній конвертації не факт, що вийде. Ніхто не знає, які рішення щодо монетарної політики будуть ухвалені після завершення війни.

Олександр Болтян, аналітик компанії Esperio
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