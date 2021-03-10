Рівномірне падіння: в Україні знову подешевшали долар і євро

На четвер, 11 березня, Національний банк (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні:

10.03 10.03 Зміна 1 долар США 27,74 грн 27,70 грн - 0,04 1 євро 32,97 грн 32,93 грн - 0,04

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У порівнянні зі значеннями 10 березня долар подешевшав на чотири копійки після зростання курсу на три копійки в попередній банківський день. А за тиждень з 4 по 11 березня гривня зміцнилася проти американської валюти на 15 копійок.

Курс євро на 11 березня теж знизився на чотири копійки і опустився ще нижче психологічної позначки в 33 гривні. Цю межу євро перетнув вниз уперше за півроку.

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Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий у лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом Біг Мака", долар в Україні "повинен" коштувати близько 11 гривень, а гривня недооцінена на 61%.

А про те, де можуть підсунути фальшиві гроші і як виявити підробку, дивіться в сюжеті "Сьогодні":

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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