Рада затвердила нові правила безготівкових розрахунків

Правила безготівкових розрахунків змінили / Фото: Unsplash

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про платіжні послуги, метою якого є врегулювання платіжного ринку в Україні.

Реклама

Законопроект №4364 підтримав 241 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів, повідомляє УНІАН.

Даний закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, зокрема встановлює:

виключний перелік платіжних послуг;

порядок їх надання;

умови авторизації;

перелік категорій постачальників платіжних послуг.

Читайте також: Нацбанк бере електронні гроші під контроль: як відреагує ринок

Також документ визначає наступне:

загальні засади функціонування платіжних систем в Україні;

загальні принципи випуску та використання електронних грошей і цифрових грошей НБУ в Україні;

інше.

Реклама

"Метою прийняття законопроекту є зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола постачальників платіжних послуг і впорядкування їх діяльності на платіжному ринку, встановлення правил надання платіжних послуг в Україні", – йдеться в пояснювальній записці.

За даними НБУ, прийняття цього законопроекту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським.

Більш докладно про нововведення, які вводить законопроєкт №4364 читайте в матеріалі "Сьогодні" Українцям готують нові правила безготівкових платежів.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":