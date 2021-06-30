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Рада затвердила нові правила безготівкових розрахунків

30 червня 2021 16:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Законопроект №4364 визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні

Правила безготівкових розрахунків змінили

Правила безготівкових розрахунків змінили / Фото: Unsplash

Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про платіжні послуги, метою якого є врегулювання платіжного ринку в Україні.

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Законопроект №4364 підтримав 241 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів, повідомляє УНІАН.

Даний закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, зокрема встановлює:

  • виключний перелік платіжних послуг;
  • порядок їх надання;
  • умови авторизації;
  • перелік категорій постачальників платіжних послуг.

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Також документ визначає наступне:

  • загальні засади функціонування платіжних систем в Україні;
  • загальні принципи випуску та використання електронних грошей і цифрових грошей НБУ в Україні;
  • інше.
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"Метою прийняття законопроекту є зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола постачальників платіжних послуг і впорядкування їх діяльності на платіжному ринку, встановлення правил надання платіжних послуг в Україні", – йдеться в пояснювальній записці.

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За даними НБУ, прийняття цього законопроекту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським.

Більш докладно про нововведення, які вводить законопроєкт №4364 читайте в матеріалі "Сьогодні" Українцям готують нові правила безготівкових платежів.

Про що ще говорять в Україні та світі 30 червня, дізнавайтеся з випуску новин "Сегодня":

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