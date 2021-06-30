Рада затвердила нові правила безготівкових розрахунків

Правила безготівкових розрахунків змінили / Фото: Unsplash
Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкт про платіжні послуги, метою якого є врегулювання платіжного ринку в Україні.
Законопроект №4364 підтримав 241 народний депутат при необхідному мінімумі в 226 голосів, повідомляє УНІАН.
Даний закон визначає загальний порядок виконання платіжних операцій в Україні, зокрема встановлює:
- виключний перелік платіжних послуг;
- порядок їх надання;
- умови авторизації;
- перелік категорій постачальників платіжних послуг.
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Також документ визначає наступне:
- загальні засади функціонування платіжних систем в Україні;
- загальні принципи випуску та використання електронних грошей і цифрових грошей НБУ в Україні;
- інше.
"Метою прийняття законопроекту є зміна підходів до правового регулювання платіжного ринку, розширення кола постачальників платіжних послуг і впорядкування їх діяльності на платіжному ринку, встановлення правил надання платіжних послуг в Україні", – йдеться в пояснювальній записці.
За даними НБУ, прийняття цього законопроекту дозволить адаптувати законодавство України до законодавства ЄС, сформувавши правову основу для інтеграції українського платіжного ринку з європейським.
Більш докладно про нововведення, які вводить законопроєкт №4364 читайте в матеріалі "Сьогодні" Українцям готують нові правила безготівкових платежів.
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