Рада утвердила новые правила безналичных расчетов

Правила безналичных расчетов изменили / Фото: Unsplash

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине.

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Законопроект №4364 поддержал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Данный закон определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине, в частности устанавливает:

исключительный перечень платежных услуг;

порядок их предоставления;

условия авторизации;

перечень категорий поставщиков платежных услуг.

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Также документ определяет следующее:

общие принципы функционирования платежных систем в Украине;

общие принципы выпуска и использования электронных денег и цифровых денег НБУ в Украине;

прочее.

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"Целью принятия законопроекта является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине", - говорится в пояснительной записке.

По данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.

Более подробно о новшествах, которые вводит законопроект №4364 читайте в материале "Сегодня" Украинцам готовят новые правила безналичных платежей.

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