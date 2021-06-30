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Рада утвердила новые правила безналичных расчетов

30 июня 2021 16:13

Денис Беспалов Денис Беспалов

Законопроект №4364 определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине

Правила безналичных расчетов изменили

Правила безналичных расчетов изменили / Фото: Unsplash

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине.

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Законопроект №4364 поддержал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.

Данный закон определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине, в частности устанавливает:

  • исключительный перечень платежных услуг;
  • порядок их предоставления;
  • условия авторизации;
  • перечень категорий поставщиков платежных услуг.

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Также документ определяет следующее:

  • общие принципы функционирования платежных систем в Украине;
  • общие принципы выпуска и использования электронных денег и цифровых денег НБУ в Украине;
  • прочее.
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"Целью принятия законопроекта является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине", - говорится в пояснительной записке.

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По данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.

Более подробно о новшествах, которые вводит законопроект №4364 читайте в материале "Сегодня" Украинцам готовят новые правила безналичных платежей.

О чем еще говорят в Украине и мире 30 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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