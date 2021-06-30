Рада утвердила новые правила безналичных расчетов

Правила безналичных расчетов изменили / Фото: Unsplash
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о платежных услугах, целью которого является урегулирование платежного рынка в Украине.
Законопроект №4364 поддержал 241 народный депутат при необходимом минимуме в 226 голосов, сообщает УНИАН.
Данный закон определяет общий порядок выполнения платежных операций в Украине, в частности устанавливает:
- исключительный перечень платежных услуг;
- порядок их предоставления;
- условия авторизации;
- перечень категорий поставщиков платежных услуг.
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Также документ определяет следующее:
- общие принципы функционирования платежных систем в Украине;
- общие принципы выпуска и использования электронных денег и цифровых денег НБУ в Украине;
- прочее.
"Целью принятия законопроекта является изменение подходов к правовому регулированию платежного рынка, расширение круга поставщиков платежных услуг и упорядочение их деятельности на платежном рынке, установление правил предоставления платежных услуг в Украине", - говорится в пояснительной записке.
По данным НБУ, принятие этого законопроекта позволит адаптировать законодательство Украины к законодательству ЕС, сформировав правовую основу для интеграции украинского платежного рынка с европейским.
Более подробно о новшествах, которые вводит законопроект №4364 читайте в материале "Сегодня" Украинцам готовят новые правила безналичных платежей.
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