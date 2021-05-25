ПриватБанк і Ощадбанк масово закривають відділення: чим викликане скорочення

Тепер уже немає послуг, не пов'язаних з готівкою, які не можна отримати онлайн, кажуть у фінустановах

ПриватБанк і Ощадбанк скорочують мережу відділень

Найбільші державні банки України – ПриватБанк і Ощадбанк – закривають свої відділення, що ускладнить доступ до банківських послуг для пенсіонерів та інших громадян, які не користуються інтернет-банкінгом.

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Про це повідомляє видання GSMinfo.

За словами представників банків, скорочення мережі пов'язано не тільки з епідеміологічною небезпекою масового скупчення людей, а й з тим, що значна частина банківських послуг переходить в інтернет. Тепер уже нема послуг, не пов'язаних з готівковими коштами, які не можна отримати онлайн.

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Всього з початку 2021 року в Україні закрили 61 відділення банків, залишилося тільки 7073. А ще в квітні-2020 у країні було 7884 відділення різних банків. Чимало з них закрилося в пандемію, але так і не відкрилося. Переважно відділення закривають держбанки. Зокрема, Ощад закрив 43 відділення, Приват – 33, а Укргаз – шість.

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Банки з приватним капіталом, навпаки, розширюють мережу. Лідером став ПУМБ, який відкрив дев'ять нових відділень з початку нового року (вже 233). На другому місці – Перший інвестиційний банк, який відкрив п'ять нових відділень (уже 31). Три відділення відкрив Укрбудінвестбанк, який на цей момент має 51 відділення.

Що стосується кількості відділень, то найбільше їх у Ощадбанку – 1797. На другому місці ПриватБанк – 1684 відділення. Також до п'ятірки лідерів входять Райффайзен Банк Аваль (396 відділень), Укрсиббанк (271 відділення) і Укргазбанк (270).

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що ПриватБанк і Ощадбанк – у топі з видачі доступних кредитів за програмою "5-7-9".

Також повідомляли, що, попри намір влади приватизувати державні банки, ПриватБанк не буде передано колишньому власнику: