ПриватБанк і Ощадбанк надумали продати. Що буде з вкладами українців?

Чиновники в один голос говорять про неефективність державного управління в банківській сфері, хоча "Приват" приносить бюджету величезні суми

У чотирьох держбанках зберігається 60% вкладів українців, вони ж видали майже 40% всіх кредитів в країні. До того ж Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк та Укрексімбанк уже не перший рік перебувають в приватизаційних списках. А нещодавно в НБУ заявили: ПриватБанк вже скоро виставлять на продаж. Є й конкретні плани щодо входження приватного капіталу в "Ощад". Все це викликає занепокоєння у вкладників держбанків, і не тільки у них. Але, принаймні, щодо депозитів переживати не варто, йдеться в сюжеті "Сьогодні".

Що буде з депозитами, якщо держбанк продадуть?

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Зараз всі вклади в Ощадбанку програнтовані державою в повному обсязі. Принаймні, так говориться в законі. І це збираються змінити. Якщо в капітал державного банку зайдуть приватники, фінустанову переведуть до Фонду гарантування вкладів (компенсація вкладів до 200 тис. гривень). Чи витримає сам фонд таку кількість нових вкладників, з'ясувала кореспондентка "Сьогодні" Алла Чиж.

"Фонд – це державна установа, він не може збанкрутувати, це не якась приватна страхова компанія. Якщо там не буде вистачати грошей, то держава буде якимось чином надавати ці гроші", – пояснив радник Офісу президента Тимофій Милованов.

У Нацбанку кажуть навіть більше: гарантії збереження вкладів зараз не підкріплені відповідними витратами в держбюджеті. Тому за фактом нічого втрачати.

"Ця норма – що держава гарантує всі вклади Ощадбанку – насправді дещо декларативна. Ну не було відповідного рядка в бюджеті, який би йому відповідав", – розповів член Ради НБУ Василь Горбаль.

Він теж запевняє, що перехід Ощадбанку в Фонд гарантування не несе ризиків. Та й ситуація на банківському ринку стабільна, як ніколи. Це, до речі, підтверджують експерти.

"Усі банки на поточний момент або практично всі достатньо капіталізовані, стабільні, управляються правильно і нагляд присутній", – зазначає банки Руслан Співак.

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Тобто за депозити можна не переживати. Але є також інші питання.

А що з платіжками за комуналку і виплатою пенсій?

У державних банків в Україні є також велика соціальна місія: приймати платежі від населення з мінімальною комісією, доставляти пенсії ... І в цьому питанні фінансисти не такі оптимістичні, як у випадку з депозитами.

"Чи будуть приватні власники виконувати роль соціального казначейства? Звичайно, ні. Вони відмовляться від цих всіх послуг, скоротять відділення. Ті пенсіонери, для яких "Ощад" – єдине вікно, щоб оплатити комуналку, будуть позбавлені цієї послуги", – вважає економіст Олексій Кущ.

У тому, що відділень Ощадбанку і "Привату" у випадку приватизації стане значно менше, упевнені й інші фахівці. Втім, прихильники залучення в банківську систему приватних інвесторів запевняють, що це не стане проблемою, а пенсіонерам не доведеться масово освоювати інтернет.

"Сьогодні багато банків активно розвивають пересувні мобільні відділення, які дозволяють приїхати в найвіддаленіше село і надати повний спектр обслуговування клієнтів. Це отримання пенсій, банкоматні обслуговування, кредитування. Фізичні монолітні будинки заміняться на мобільні бригади", – говорить банкір Руслан Співак.

Навіщо взагалі віддавати банки приватникам?

ПриватБанк і Ощадбанк – найбільші банки України. "Ощад" – спадкоємець радянського Ощадбанку, зараз він найбільший за кількістю відділень. "Приват" – один з найперших комерційних банків, націоналізований майже 5 років тому через ризик банкрутства. Зараз він дуже прибутковий.

"ПриватБанк перерахував торік 24 млрд грн дивідендів до державного бюджету. Тобто, це один з найбільших платників податків. Чи буде приватний "Приват" перераховувати в бюджет 24 млрд, у мене великі сумніви", – говорить Кущ.

Тож навіщо продавати корову, яка дає молоко?

"Це залежить від того, що ви з цією коровою будете робити. Якщо у вас є ідеї, як її годувати, вигулювати, ставити в стадо, щоб вона більше молока давала, то будь ласка, залишайте. Доцільність залежить від ціни. Якщо ціна вигідна, вища, ніж ми очікуємо, то ми можемо заробити", – вважає Милованов.

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Про те, що держава – неефективний власник Приватбанку, і без її участі в управлінні він зможе отримувати більше доходу, говорить також заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.

"Держава отримає більше робочих місць, кращі сервіси. І це, напевно, приведе в державу більше іноземних інвесторів".

Що ж стосується Ощадбанку, то експерти одностайні: він консервативний, багато операцій проводить в фізичних відділеннях, тобто морально застарів і вимагає диджиталізації. Банк в минулому році ледь вийшов в невелику прибутковість. Але у нього немає проблем з судовими позовами, як у "Привата".

"Потрібно зробити велику домашню роботу. Безумовно, прибрати всі судові моменти, розділити банк на 2 частини: у вигляді банку поганих активів і банку з хорошими активами. Це досить потужний бренд з точки зору сприйняття українців", – зазначає Співак.

Зараз купівлю часток у державних банках розглядає Європейський банк реконструкції та розвитку. Це міжнародна фінансово-кредитна організація, і її входження в капітал українських державних банків може стати маяком для інших іноземних інвесторів. А ось за скільки їх можуть продати, ні один з чиновників нам поки не відповів.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) і Світовий банк наполягають на тому, що всі українські банки мають бути учасниками Фонду гарантування вкладів. Про те, щоб зробити Ощадбанк членом ФГВФО, Говорили ще з 2018 року.

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