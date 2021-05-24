Бізнес отримав 42 млрд доступних кредитів: ПриватБанк і Ощадбанк – у топі з видачі

/ Фото: AFP

Від моменту старту державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" уповноважені банки видали 16 434 кредити на загальну суму 42,2 млрд грн.

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Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

З них:

17,448 млрд грн видані як рефінансування попередньо отриманих кредитів;

5,622 млрд грн підприємці отримали з метою інвестування;

19,129 млрд грн – антикризові кредити.

Найактивнішими учасниками програми є представники сільського господарства (49%), торгівлі та виробництва (23%) і промислової переробки (15%). За регіональною класифікацією лідерами залишаються Львівська, Харківська, а також Київська області, повідомляє Мінекономіки.

За останній тиждень банки – учасники програми "Доступні кредити 5-7-9%" підписали 524 договори на суму майже 1,4 млрд грн. Зокрема, 927 млн грн від загальної суми укладених за останній тиждень угод становлять антикризові кредити на поповнення оборотних коштів під 0%. 384 млн грн – це видані уповноваженими банками угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів, а сума інвестиційних кредитів дорівнює 137 млн грн.

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Наразі Фонд розвитку підприємництва уклав угоди про співробітництво вже з 30 банками, це такі: Укргазбанк, Ощадбанк, ПриватБанк, Укрексімбанк, банк "Львів", ПУМБ, банк "Альянс", "Райффайзен Аваль", ТАС Комбанк, банк "Восток", Кредо банк, банк "Глобус", Альфа Банк, Полікомбанк, Мегабанк, "Креді Агріколь", Кредит Вест банк, ОТП Банк, Агропросперіс Банк, Прокредит Банк, Акордбанк, банк "Український капітал", МТБ Банк, Піреус Банк, Асвіо Банк, АТ КІБ, МетаБанк, банк "Південний", Радабанк, банк "Кредит Дніпро".

У трійці лідерів – державні ПриватБанк із 5400 договорів на 4 млрд грн, Ощадбанк – 2025 угод на 4 млрд, та комерційний Райффайзен банк Аваль – 1800 угод на 7,7 млрд грн.

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Нагадаємо, за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" Укргазбанк розширює сферу зеленого кредитування.

Також писали, що в середині жовтня-2020 українські банки видали бізнесу 10,35 млрд гривень за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" – це 4343 позики.