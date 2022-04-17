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Приват24 тимчасово буде недоступний — в чому причина

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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17 квітня, 14:27
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Сервіси ПриватБанку не працюватимуть орієнтовно 9 годин
ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи
ПриватБанк буде проводити планові регламентні роботи / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк проводитиме черговий етап планових регламентних робіт 18 квітня. Сервіси Приват24 будуть на паузі з ночі до 8 ранку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Так, під час проведення робіт (з 23:00 по 8:00) додатки та web-версія Приват24 будуть недоступні. Загалом протягом 18 квітня можуть бути тимчасові перебої в процесі стабілізації роботи сервісів.

Якими послугами можна скористатись:

  • надіслати переказ з картки на картку можна через сайт;
  • поповнити мобільний — тут;
  • сплатити комуналку — на гарячій лінії 3700.

"Банкомати та платіжні термінали працюють без змін: вільно знімайте кошти та розраховуйтесь в торгівельних мережах", — йдеться у повідомленні банку.

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Українцям дозволити купувати долар

З 14 квітня банки зможуть продавати населенню готівкову іноземну валюту. Заборону на продаж безготівкової валюти поки не зняли.

Так, іноземну валюту банкам та обмінникам дозволяється продавати "у межах різниці між загальними обсягами її купівлі та продажу". Розраховуватиметься вона починаючи з 13 квітня 2022 року. Зроблено це для запобігання тиску на валютний ринок.

Особливості встановлення курсів готівкових валют для операцій уповноважених установ із клієнтами такі:

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  • курс продажу готівкової валюти може відхилятися не більше ніж на 10% від офіційного курсу НБУ на день здійснення операції (долар не повинен коштувати дорожче за 32,18 грн);
  • курс купівлі готівкової валюти не має бути нижчим за офіційний курс НБУ на день здійснення операції (для долара це 29,25 грн).

Раніше ми писали, що в українських банках знайшли мільярди гривень російських та білоруських компаній.

Також ми писали, що Monobank представив новий дизайн карт, на якому зображений корабель "Москва", що горить та тоне.

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