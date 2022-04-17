"Сервис на уровне Средневековья": почему "Ощадбанк" не отдает деньги своим клиентам

Клиент банка пожаловался на работу учреждения, которое не возвращает ему собственные средства

Забрать свои деньги клиент не мог никоим образом / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

"Ощадбанк" не отдает деньги со счета своего клиента, потому что у того истек срок действия пластиковой карты. Чтобы полноценно пользоваться услугами учреждения, карту нужно обновить.

Такой отзыв клиент банка оставил на сайте Минфина.

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Заметим, что счет пользователь открыл для получения социальных выплат в Харькове, однако из-за войны вынужден был выехать во Львов. По словам клиента банка, какие-либо действия со счетом, к которому привязана просроченная карта, через онлайн-банкинг невозможны.

Вдобавок ко всему, в отделении ему сказали, что выдать неименную карточку без ожидания они не могут, принять заявление на выпуск новой карты тоже (перевыпуск только через горячую линию).

"Выдать средства через кассу они тоже не могут, ведь счет открыт в Харькове, а здесь Львов. Вот будет карточка – тогда и приходи", – написал клиент банку.

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Однако после телефонного звонка на горячую линию "Ощадбанка", ему сообщили, что карта была перевыпущена, она ждет его в Харькове, выпустить другую карту возможности нет.

Проблема в том, что банк фактически держит меня в заложниках — в любом другом случае я бы уже давно закрыл счет и забыл об этом страшном сне. Мегатупые процедуры и бизнес-процессы родом из Средневековья. Меганекомпетентные операторы горячей линии, начинающие цитировать свои скрипты вместо того, чтобы отвечать на вопросы по существу. Мегабезразличный подход к клиенту, — выразил свое возмущение клиент.

Что ответили в банке?

В банке извинились за ситуацию и перешли с клиентом в личные сообщения.

"Простите за ситуацию. Заказать перевыпуск возможно, как и получить средства. Хотели бы проверить все детали. Пишем вам в личные сообщения", – написали они.

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В Украине изменили правила депозитов

В Украине изменили правила возвращения банковских депозитов и вкладов физическим лицам и ФЛП. Так, если вы внесли вклад в любом из платежеспособных банков на территории Украины, то он будет возвращен из 100-процентной гарантией во время военного времени.

100%-ное возвращение касается и уже начисленных процентов.

"Гарантия будет распространяться на вкладчиков платежеспособных банков. То есть действие закона на вкладчиков банков, уже проходящих стадию ликвидации, не будет распространяться", – отметили в НБУ.

Однако заметьте, если взнос был сделан в иностранной валюте, то деньги вам вернут в гривне по актуальному курсу Нацбанка, но только в том случае, если банк закрывается.

Эти изменения действуют на период военного положения в Украине, а после его завершения гарантированная сумма по вкладам будет составлять 600 тыс. грн.

"Сегодня" также писали, что НБУ разрешил украинцам покупать наличную валюту, и рассказывали, сколько Нацбанк будет держать замороженным официальный курс доллара.