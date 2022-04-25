Свят не буде? Як працюватимуть українські банки на "травневі"

На час дії воєнного стану в Україні скасували святкові дні, а також вихідні не переносять на наступні дні після святкових.
Як повідомили в пресслужбі Національного банку, з огляду на це, святковий день 1 травня не переноситимуть із неділі.
Відтак, фінустанови працюватимуть 2 травня у звичному режимі. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 30 квітня до 2 травня 2022 року включно.
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Понеділок, 9 травня, буде звичайним робочим днем для банківської системи України. Міжбанківські перекази через систему СЕП здійснюватимуться із 7 до 9 травня 2022 року включно.
"Попри війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час. Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", – наголосили в НБУ.
Закриття рахунків у ПриватБанку
Рахунки Бонус+ із травня будуть недоступними для всіх користувачів. Їх планують повністю закрити, а всі накопичення переказати на потреби армії.
Як повідомили в ПриватБанку, користувачі можуть використати свої накопичення до 1 травня. Станом на початок квітня українці, які є користувачами банку, мали загалом 600 млн грн бонусних грошей на рахунках.
Раніше "Сьогодні" розповідали, з якими проблемами щодо кредитів стикаються українці під час війни. Водночас українцям дозволили знімати гроші з арештованих рахунків під час війни, але з умовами.