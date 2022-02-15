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Знову атакують? Додаток Ощадбанку не працює

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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15 лютого, 17:51
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Після ПриватБанку в Ощадбанку також спостерігаються збої
Ощад24 не працює
Ощад24 не працює / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Додаток Ощадбанку слідом за Приват24 також на деякий час припинив свою роботу. Станом на 15 лютого 17:49 за київським часом не можна зайти до Ощад24 в кабінет користувача, вибиває помилку.

Клієнти банку повідомляють у Facebook під постом Олександра Дубинського, що така ситуація спостерігається упродовж цілого дня.

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За словами деяких українців, ні каси банку, ні термінали, ні банкомати не працювали зранку до обіду 15 лютого.

Кабінет Ощадбанку
Кабінет Ощадбанку / Фото: скріншот

За словами самого ж Олександра Дубинського, це інформаційна атака, а проблеми посилюються потоком клієнтів, які намагаються зняти гроші у банкоматах та відділеннях через істерію навколо військового вторгнення РФ.

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Приват24 не працює

В українців 15 лютого спостерігаються проблеми з входом до Приват24. Багато хто вже кілька годин не може завантажити програму. Є інформація, що це можлива атака на ПриватБанк.

Олександр Дубинський написав у Facebook, що "ПриватБанк зазнає масованої ДДОС-атаки".

У когось із входом у додатки проблем немає.

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Раніше ми писали, що українці 15 лютого розпочали масово отримувати повідомлення про те, що Приватбанк тимчасово припиняє роботу банкоматів. Нібито з технічних причин.

Також ми розповідали, що робити, якщо вам не дають кредит у банку.

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Цитата дня

Наразі немає економічних причин зростання курсу, є психологічний тиск. Ось зараз є ці побоювання, тому і зростає курс. Чисто на психології.

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