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Зброя буде доступна всім! Українцям зовсім скоро дозволять вільно купувати пістолети

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
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3 липня, 12:23
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Відповідне законодавство уряд планує ухвалити найбличим часом
Мова йде саме про короткоствольну зброю
Мова йде саме про короткоствольну зброю / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Вже з наступного року українці зможуть вільно купувати зброю. Мова йде саме про короткоствольну. Таке рішення планують ухвалити впродовж літа-осені.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.

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За його словами, українці дали однозначну відповідь щодо дозволу на вільне володіння зброєю — 70% з опитаних підтримали право на вільне її носіння.

"Підкреслю, що мова йде саме про пістолет, а не гранатомет чи автомат Калашникова. Міністерство погоджується з рішенням українців, і вже готуються зміни до другого читання законопроекту", – написав Андрусів.

Він зауважив, що після законодавчих аспектів певний організаційний час запускатимуться відповідні реєстри зброї.

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"Можливо будуть внесені додаткові рішення, щоб ми могли зберігати контроль за обігом зброї: перевіряти чия вона, як відбуватиметься процес реєстрації, в які періоди власник зброї має проходити перевірки", - допускає Андрусів.

Кількість продажів зброї зросла

Ще до війни 23 лютого заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що статистичні дані за лютий показували: кількість продажів зброї, у порівнянні з 2021 роком, зросла.

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За його словами, найбільше зброї реалізувалося саме у східних регіонах держави.

"Торік за лютий продано менше ніж 10 тис. одиниць, то за той же місяць цього року ця цифра сягнула 10300 одиниць... Субʼєкти господарювання нам дійсно повідомляють, що люди почали скуповувати більше зброї. Наші люди скуповують не гречку, а зброю", — сказав Фацевич.

Що ж тоді говорити про теперішню статистику, станом на літо 2022 рік?

Раніше ми писали, без якого документу не може обійтися жоден водій, а також розповідали, чому українці більше не купують техніку.

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