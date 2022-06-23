Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Деньги превратятся в фантики? Что нужно делать со сбережениями прямо сейчас

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 13:47
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперты рассказали, как украинцам поступить со своими сбережениям прямо сейчас
Украинцев может накрыть мощный финансовый шторм
Украинцев может накрыть мощный финансовый шторм / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцев может накрыть сразу два кризиса – послевоенный и мировой, поэтому подход к своим тратам лучше пересмотреть.

О том, как это сделать правильно, "Сегодня" рассказали эксперты.

Реклама

Итак, по их словам, сейчас лучше потратить деньги на товары долгосрочного пользования и экономить на повседневных тратах.

"Мы живем при галопирующей инфляции, уровни которой – от 10% до 50% в год. Этот вид характерен быстрым обесцениванием гривни, поэтому рядовым украинцам выгоднее не копить, а тратить деньги на все, начиная от автомобилей и холодильников, заканчивая трусами и продуктами питания. Все предельно просто: образуется дефицит товаров, и инфляция разгоняется", – говорит директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Гончаров советует найти "Кулинарную книгу экономной хозяйки" и научиться меньше тратить на продукты питания.

Реклама

А аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак считает, что единственное, что могут сделать для себя украинцы, – это максимально экономить деньги для проживания и пропитания в будущие годы.

"Рецессия, падение экономики, падение банковского сектора и национальной валюты, энергетический кризис и потенциальная невозможность его разрешить – это факторы, которые дают понимание, что работы будет становиться меньше, преступность в стране будет расти, достаточность продуктов для населения будет под вопросом", – поясняет Орыщак.

Как хранить деньги?

Эксперт отмечает, что все осложняет проблема со сбережениями украинцев. Ведь более 50% людей в нашей стране не имеют официальных накоплений.

Реклама

А то, что есть "под подушкой" в долларах или гривнях, очень скоро закончится, если цены начнут быстро расти.

Поэтому часть денежных накоплений аналитик советует "конвертировать" в товары первой необходимости.

Алексей Гончаров дал совет: часть средств по возможности хранить в иностранной валюте, например в долларах США и евро, а также надавить на того, кто должен вам какие-то деньги, ведь через несколько месяцев он может остаться ни с чем.

"Сегодня" писали, почему в Украине могут взлететь цены в магазинах и чего нельзя делать сразу после покупки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20645.23

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1106.28

Litecoin (LTC)

54.55

Ripple (XRP)

0.33

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять