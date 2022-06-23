Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🇪🇺 Украина в ЕС ⚠ Россия угрожает Литве 🚨 Под обстрелами Работа во время войны Работа во время войны
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

В Украине могут взлететь цены на товары – от чего это зависит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
23 июня, 11:04
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Эксперт рассказал, может ли Нацбанк разморозить официальный курс доллара из-за этого
Возвращение налогов изменит цены на товары
Возвращение налогов изменит цены на товары / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Возвращение налогов и таможенных сборов на импорт автоматически приведет к повышению цен в магазинах.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница сайту UBR.ua.

Реклама

По его словам, это скорее всего не станет индикатором для НБУ, чтобы ослабить курс гривни.

Аналитик считает, что в Нацбанке будут руководствоваться другими вещами, и в первую очередь ориентироваться на динамику расходов золотовалютных резервов.

Угляница подчеркнул, что если покупки импортных товаров упадут, то фиксированный курс доллара таким и останется.

Реклама

"Я думаю, что в какой-то момент они захотят взять и посмотреть, как меняется динамика, растут ли расходы по ЗВР или нет. Я думаю, если они увидят, что упали покупки и затраты по ЗВР, то они могут еще дальше курс держать, если не будет сильного давления", – рассказал эксперт.

Если спрос не упадет?

Если украинцы продолжат активно покупать импортные товары, это будет означать, что новые валютные ограничения Нацбанка обходят таким образом.

В таком случае регулятору придется ослабить официальный курс гривни.

Реклама

"А если они увидят, что подняли ставку, но импорт большой, потому что через импорт пытаются конвертироваться в валюту, тогда, я думаю, что будут поднимать", – рассказал Угляница.

Украина на пороге большого кризиса

Причем не только внутреннего, но и мирового, рассказали "Сегодня" эксперты. В связи с этим украинцам стоит пересмотреть свое отношение к тратам.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров советует сейчас тратить деньги на товары долгосрочного пользования и экономить на повседневных тратах.

Также Гончаров рекомендует найти в интернете "Кулинарную книгу экономной хозяйки", которая поможет сократить расходы на продукты питания.

"Сегодня" ранее писали, что будет из сбережениями украинцев в ближайшее время, и рассказывали, чего нельзя делать сразу после покупки.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,75 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Денежный вопрос
Что будет с курсом доллара?
Узнать
Куда вложить деньги?
Все в банк!
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
-
50,00
55,00
41,91
-
-
57,99
-
-
48,90
56,00
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
57,99
-
-
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
-
Американские горки
Доллар на черном рынке
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
Без опыта работы
Кому платят от 20 тыс. грн
Преподаватель актерского мастерства

Преподаватель актерского мастерства

Риелтор

Риелтор

Водитель такси

Водитель такси

Менеджер по работе с клиентами

Менеджер по работе с клиентами

Руководитель транспортного отдела

Руководитель транспортного отдела

Актуальные предложения 🔥
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

20458.96

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1093.02

Litecoin (LTC)

55.14

Ripple (XRP)

0.33

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять