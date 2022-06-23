В Украине могут взлететь цены на товары – от чего это зависит

Эксперт рассказал, может ли Нацбанк разморозить официальный курс доллара из-за этого

Возвращение налогов изменит цены на товары / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Возвращение налогов и таможенных сборов на импорт автоматически приведет к повышению цен в магазинах.

Об этом заявил аналитик финансовых рынков Иван Угляница сайту UBR.ua.

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По его словам, это скорее всего не станет индикатором для НБУ, чтобы ослабить курс гривни.

Аналитик считает, что в Нацбанке будут руководствоваться другими вещами, и в первую очередь ориентироваться на динамику расходов золотовалютных резервов.

Угляница подчеркнул, что если покупки импортных товаров упадут, то фиксированный курс доллара таким и останется.

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"Я думаю, что в какой-то момент они захотят взять и посмотреть, как меняется динамика, растут ли расходы по ЗВР или нет. Я думаю, если они увидят, что упали покупки и затраты по ЗВР, то они могут еще дальше курс держать, если не будет сильного давления", – рассказал эксперт.

Если спрос не упадет?

Если украинцы продолжат активно покупать импортные товары, это будет означать, что новые валютные ограничения Нацбанка обходят таким образом.

В таком случае регулятору придется ослабить официальный курс гривни.

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"А если они увидят, что подняли ставку, но импорт большой, потому что через импорт пытаются конвертироваться в валюту, тогда, я думаю, что будут поднимать", – рассказал Угляница.

Украина на пороге большого кризиса

Причем не только внутреннего, но и мирового, рассказали "Сегодня" эксперты. В связи с этим украинцам стоит пересмотреть свое отношение к тратам.

Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров советует сейчас тратить деньги на товары долгосрочного пользования и экономить на повседневных тратах.

Также Гончаров рекомендует найти в интернете "Кулинарную книгу экономной хозяйки", которая поможет сократить расходы на продукты питания.

"Сегодня" ранее писали, что будет из сбережениями украинцев в ближайшее время, и рассказывали, чего нельзя делать сразу после покупки.