Гроші перетворяться на фантики? Що потрібно робити із заощадженням прямо зараз

Експерти розповіли, як українцям вчинити зі своїми заощадженнями прямо зараз

Українців може накрити потужний фінансовий шторм / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українців може накрити відразу дві кризи – післявоєнна та світова, тому підхід до своїх витрат краще переглянути.

Про те, як це зробити правильно, "Сьогодні" розповіли експерти.

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Отже, за їхніми словами, зараз краще витратити гроші на товари довгострокового користування та економити на повсякденних витратах.

"Ми живемо з нестримною інфляцією, рівень якої – від 10% до 50% на рік. Цей вид характерний швидким знеціненням гривні, тому пересічним українцям вигідніше не накопичувати, а витрачати гроші на все, починаючи від автомобілів та холодильників, закінчуючи трусами та харчовими продуктами. Все дуже просто: утворюється дефіцит товарів, і інфляція розганяється", – каже директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров.

Гончаров радить знайти "Кулінарну книгу економної господині" та навчиться менше витрачати на харчі.

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А аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак вважає, що єдине, що можуть зробити для себе українці, – це максимально економити гроші на проживання та харчування у майбутні роки.

"Рецесія, падіння економіки, падіння банківського сектору та національної валюти, енергетична криза та потенційна неможливість її вирішити – це фактори, які дають розуміння, що роботи ставатиме менше, злочинність у країні зростатиме, достатність продуктів для населення буде під знаком питання", – пояснює Орищак.

Як зберігати гроші?

Експерт зазначає, що все ускладнює проблема із заощадженнями українців. Адже понад 50% людей у нашій країні не мають офіційних нагромаджень.

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А те, що є "під подушкою" в доларах або гривнях, дуже скоро закінчиться, якщо ціни почнуть швидко зростати.

Тому частина грошових накопичень аналітик радить "конвертувати" у товари першої необхідності.

Олексій Гончаров дав пораду: частину коштів по змозі зберігати в іноземній валюті, наприклад у доларах США та євро, а також натиснути на того, хто винен вам якісь гроші, адже через кілька місяців він може залишитися ні з чим.

"Сьогодні" писали, чому в Україні можуть злетіти ціни в магазинах і чого не можна робити відразу після купівлі.