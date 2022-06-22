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На пороге двойного кризиса. Как украинцам сохранить сбережения во время финансового шторма

Андрей Гаценко Андрей Гаценко Ведущий редактор Деньги Сегодня
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22 июня, 17:05
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Украине в ближайшее время угрожает два экономических кризиса – вызванный войной и надвигающаяся мировая рецессия
Борьба с инфляцией ударит по экономике
Борьба с инфляцией ударит по экономике / Фото: Коллаж: Сегодня

Российская военная агрессия в Украине нанесла нашей стране колоссальный экономический ущерб. Ущерб инфраструктуре уже оценивают в более чем 100 млрд долларов. Украинский ВВП в этом году может упасть на 30-50%. С этим экономическим кризисом наша страна будет бороться при помощи западных партнеров. Но на подходе еще один кризис – мировой.

"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, как украинцам себя вести, когда страну накроет два вида финансового шторма.

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Борьба с инфляцией ударит по экономике

Мировая экономика, после того как в ковидную эпоху ее заливали дешевыми деньгами, столкнулась с новой проблемой – беспрецедентный рост цен. В большинстве стран, где инфляция последние десятилетия держалась в диапазоне от 1% до 2% годовых, рост цен составил 8-10%. В некоторых европейских странах цены за год выросли на 20%.

И это еще не предел. Энергетический шантаж Европы со стороны России и блокада украинских портов, через которые невозможно экспортировать украинское зерно, толкают вверх цены на энергоносители и продовольствие. Так что инфляция может вырасти еще больше.

В такой ситуации мировым центробанкам не остается ничего другого, как попытаться снизить инфляцию монетарными методами. За этой мудреной фразой стоит очень простой принцип – центробанки повышают ставку, делая тем самым деньги дорогими. Параллельно с этим из экономики будут изыматься излишки денег. Это в свою очередь замедляет экономику и инфляцию.

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"Монетарные меры могут помочь, но на краткосрочном временном интервале. Ведь мы имеем структурную инфляцию, которая одна из самых сложных в контексте борьбы с ней. При этом резкое, избыточное монетарное торможение может спровоцировать "серую стагфляцию". Это когда падения ВВП не будет, но рост снизится до минимальных 1-1,5% на фоне высокой инфляции, в несколько раз превышающей целевую отметку", – говорит экономист Алексей Кущ.

В такой ситуации мировая экономика может войти в новый глобальный кризис, который отразится и на Украине. Конечно, он будет куда меньше заметен, чем прямые потери экономики от войны, но он может существенно затормозить скорость предоставления и объемы послевоенной помощи от союзников нашей стране.

Тут потрать, а там сэкономь

Можно ли подготовиться к двойному затяжному кризису? Эксперты говорят, что тут нужно применить два взаимоисключающих подхода – сейчас потратить деньги на товары долгосрочного пользования и экономить на повседневных тратах.

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"Мы живем при галопирующей инфляции, уровни которой от 10% до 50% в год. Этот вид характерен быстрым обесцениванием гривни, поэтому рядовым украинцам выгоднее не копить, а тратить деньги на всё, начиная от автомобилей и холодильников, заканчивая трусами и продуктами питания. Все предельно просто: образуется дефицит товаров, и инфляция разгоняется", – говорит директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров.

Кстати, американский инвестор и писатель Роберт Кийосаки, автор бестселлера "Богатый папа, бедный папа", сегодня советует американцам закупаться банками с тунцом и бобами, поскольку золото и биткоин на хлеб не намажешь.

В свою очередь Гончаров советует освоить науку экономить, и найти в интернете "Кулинарную книгу экономной хозяйки". Таким образом удастся сэкономить на продуктах питания. Согласны с этим и другие эксперты.

"Единственное, что могут сделать для себя люди, которые живут в Украине, это максимально экономить деньги для проживания и пропитания в будущие годы. Рецессия, падение экономики, падение банковского сектора и национальной валюты, энергетический кризис и потенциальная невозможность его разрешить – это факторы, которые дают понимание, что работы будет становиться меньше, преступность в стране будет расти, достаточность продуктов для населения будет под вопросом", – поясняет аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

По его словам, проблема осложняется тем, что более 50% украинцев не имеют официальных накоплений.

"Возможно, что у людей и есть какие-то сбережения на черный день в наличных долларах и гривнях, но если цены будут расти и дальше, то денежные накопления скоро закончатся", – продолжает Максим Орыщак.

По его словам, прогноз падения ВВП Украины в 2022 году остался неизменным – на уровне 44%. Но прогноз – это не точные данные. Это ориентир, который может быть скорректирован.

"Каждый кризис уникальный, у каждого кризиса разные причины, разная длительность, разная глубина – советы в каждом случае будут разные. Поэтому, на наш взгляд, универсальных советов быть не может, кроме как вкладывать в себя – своё развитие и диверсифицировать всё, что возможно, чтобы при любом раскладе не остаться ни с чем", – продолжает Орыщак.

Эксперт советует часть денежных сбережений конвертировать в товары первой необходимости.

"Также сейчас может быть благоприятное время, чтобы обучаться новым профессиям. И мы сейчас говорим не об IT профессиях, или творческих специальностях, а про аграрные профессии. Нужно самостоятельно понимать, как можно вырастить картошку, морковь и капусту, а также как их правильно засолить и хранить на протяжении длительного времени", – говорит Орыщак.

Кому-то совет покажется простым и очевидным, однако точно можно сказать, что не все люди это умеют. А такие навыки могут поддержать, если не будет денег, или продуктов питания.

При этом все свои финансовые привычки эксперт советует менять только с одной целью – уменьшить траты. А вот хранить деньги в банках, по его словам, опасно, так как при дефолте деньги людям не вернут.

Александр Гончаров советует по возможности часть средств хранить в иностранной валюте, например, в долларах США и евро.

"Не стыдитесь быть корыстным, не теряя, конечно, человеческого облика. Если вам кто-то должен деньги – насядьте на должника и добейтесь выплат. Можете даже согласиться на возврат части долга, ведь через несколько месяцев у должника может уже ничего не быть", – говорит Александр Гончаров.

При этом все свои свободные активы, такие как недвижимость, нужно заставить работать в это сложное время. Квартиру можно сдать пусть и недорого, но приличным людям. Это поможет пережить тяжелые времена.

Ранее мы писали о том, что будет с курсом гривни и сбережениями украинцев. Об особенностях обмена валют во время войны читайте здесь.

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