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Оружие будет доступно всем! Украинцам совсем скоро разрешат свободно покупать пистолеты

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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3 июля, 12:23
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Соответствующее законодательство правительство планирует принять в ближайшее время
Речь идет именно о короткоствольном оружии
Речь идет именно о короткоствольном оружии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Уже со следующего года украинцы смогут свободно покупать оружие. Речь идет именно о короткоствольном. Такое решение планируют принять в течение лета-осени.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Виктор Андрусов в Telegram.

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По его словам, украинцы дали однозначный ответ о разрешении на свободное владение оружием — 70% из опрошенных поддержали это право.

"Подчеркну, что речь идет именно о пистолете, а не гранатомете или автомате Калашникова. Министерство соглашается с решением украинцев, и уже готовятся изменения ко второму чтению законопроекта", – написал Андрусов.

Он заметил, что после законодательных аспектов определенное организационное время будут запускаться соответствующие реестры оружия.

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"Возможно будут внесены дополнительные решения, чтобы мы могли сохранять контроль за оборотом оружия: проверять чье оно, как будет происходить процесс регистрации, в какие периоды владелец оружия должен проходить проверки", – допускает Андрусов.

Количество продаж оружия выросло

Еще до войны 23 февраля заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что статистические данные за февраль показывали: количество продаж оружия, по сравнению с 2021 годом, вызросло.

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По его словам, больше всего оружия реализовалось именно в восточных регионах государства.

"В прошлом году за февраль продано менее 10 тыс. единиц, то за тот же месяц этого года эта цифра достигла 10300 единиц... Субъекты хозяйствования нам действительно сообщают, что люди начали скупать больше оружия. Наши люди скупают не гречку, а оружие", – сказал Фацевич.

Что же тогда говорить о нынешней статистике, по состоянию на лето 2022?

Раньше мы писали, без какого документа не может обойтись ни один водитель, а также рассказывали, почему украинцы больше не покупают технику.

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